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Как сделать садовый вар для лечения деревьев — целебный рецепт

24 октября 2024 04:17
Александра Ткачук - Редактор
Как сделать садовый вар для лечения ран на деревьях — советы и лучший рецепт
Лечение деревьев садовым варом. Фото: dreamstime.com
Александра Ткачук - Редактор

Уход за садовыми деревьями включает не только полив и подкормку, но и своевременное лечение повреждений на коре. Раны, трещины и места спиливания могут стать воротами для вредителей и инфекций, поэтому важно их обрабатывать. Одно из самых эффективных средств для этого — садовый вар. Его можно легко приготовить на дому.

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Новини.LIVE предлагает простой и целебный рецепт садового вара от опытных садоводов, который поможет залечить дерево, способствуя более быстрому восстановлению коры.

Что такое садовый вар и почему его нужно использовать

Садовый вар — это специальная смесь для обработки повреждений на деревьях, образующая защитный слой на месте раны.

Вар защищает древесину от проникновения:

  • влаги;
  • грибковых заболеваний;
  • инфекций;
  • вредителей.

Нанесение садового вара после обрезки или травм является необходимой мерой, поскольку оставленные открытые раны могут значительно снизить жизнеспособность дерева.

 

Что такое садовый вар и почему его нужно использовать
Лечение деревьев садовым варом. Фото: google.com

Как приготовить садовый вар дома своими руками.

Для приготовления садового вара вам понадобятся всего два компонента, которые легко найти:

  • Древесная смола. Ее можно получить непосредственно из ран деревьев или купить в садовом магазине.
  • Древесная зола. Она необходима для смешивания и создания пастообразной смеси.

Пошаговая инструкция приготовления целебного садового вара:

  1. Разогрейте смолу. Поместите ее в металлическую посуду и подогрейте на слабом огне до жидкого состояния.
  2. Смешайте компоненты. Добавьте древесную золу в пропорции 1:1 к смоле и тщательно перемешайте, чтобы получить однородную массу.
  3. Нанесение. С помощью кисточки или шпателя нанесите полученный садовый вар на поврежденные места на деревьях. Смесь должна полностью покрывать рану. Учитывайте, что смола после застывания уже не пригодна к использованию, поэтому вар наносят пока смесь жидкая, она может быть достаточно теплой.

Практические советы

Время обработки. Лучшее время для применения садового вара — это весна и осень, когда деревья не находятся в активной фазе роста.

Чистота инструментов. Убедитесь, что инструменты, которыми вы наносите вар, чистые, можно даже сказать стерильные. Это поможет избежать заражения раны.

Толщина слоя. Наносите вар равномерно, избегая слишком толстого слоя, который может препятствовать естественному заживлению.

Садовый вар — это простое и эффективное средство для защиты деревьев от повреждений. Его легко приготовить из доступных материалов, и он станет надежным помощником по уходу за садом. Не забывайте осматривать деревья, чтобы вовремя выявить и лечить возможные повреждения, и ваши растения будут оставаться здоровыми и сильными в течение многих лет.

 

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