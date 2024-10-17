Як правильно білити дерева восени — коли це робити, поради садівникам

Людина, яка білить стовбур дерева. Фото: Freepik

Восени необхідно підготувати свій сад до зимівлі, зокрема, захистити плодові дерева від морозів і шкідників. Досвідчені садівники розповіли, як правильно білити фруктові дерева в осінній сезон і коли саме це краще робити, щоб встигнути до холодів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Підготовка дерев до побілки

Перш, ніж білити стовбури дерев, необхідно добре зачистити кору, щоб прибрати лишайники, мох, відшарування і будь-який бруд. Досвідчені садівники рекомендують проводити цю процедуру спеціальним садовим ножем і металевою щіткою.

Приготування суміші для побілки

Наступним кроком є приготування розчину, яким ви будете білити стовбури дерев. Прочитайте уважно інструкцію і розведіть засіб для побілки з водою до необхідної консистенції. Якщо ви хочете ще захистити дерева від комах, додайте туди інсектицид.

Нанесення засобу для побілки на дерево

Готову суміш нанесіть на стовбур дерева так, щоб вкрити його від землі до основи скелетних гілок заввишки 1,2-1,5 метри. І обов’язково добре побіліть південну частину стовбура, куди світло від сонячних променів потрапляє сильніше.

Побілка стовбура дерева восени. Фото: Pinterest

Коли слід білити дерева в осінній період

Побілку дерев восени необхідно робити вчасно — зазвичай це з жовтня до листопада, але все залежить від регіону, в якому ви живете. Проводити цю процедуру необхідно перед приходом морозів, коли температура повітря надворі не нижче трьох градусів тепла.

Якщо зробити це занадто рано, побілку можуть змити дощі, а якщо не встигнути побілити дерева до настання холодів, то вся суміш просто замерзне і не висохне, а тому не буде ефективною.

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