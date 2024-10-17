Как правильно белить деревья осенью — когда это делать, советы садоводам

Человек, который белит ствол дерева. Фото: Freepik

Осенью необходимо подготовить свой сад к зимовке, в частности, защитить плодовые деревья от морозов и вредителей. Опытные садоводы рассказали, как правильно белить фруктовые деревья в осенний сезон и когда это лучше делать, чтобы успеть до холодов.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Подготовка деревьев к побелке

Прежде, чем белить стволы деревьев, необходимо хорошо зачистить кору, чтобы убрать лишайники, мох, отслойку и любую грязь. Опытные садоводы рекомендуют проводить данную процедуру специальным садовым ножом и металлической щеткой.

Приготовление смеси для побелки

Следующим шагом является приготовление раствора, которым вы будете белить стволы деревьев. Прочтите внимательно инструкцию и разведите средство для побелки с водой до необходимой консистенции. Если вы хотите еще защитить деревья от насекомых, добавьте туда инсектицид.

Нанесение средства для побелки на дерево

Готовую смесь нанесите на ствол дерева так, чтобы укрыть его от земли до основания скелетных веток высотой 1,2-1,5 метра. И обязательно хорошо побелите южную часть ствола, куда свет от солнечных лучей попадает сильнее.

Побелка ствола дерева осенью. Фото: Pinterest

Когда следует белить деревья в осенний период

Побелку деревьев осенью необходимо делать вовремя — обычно это с октября по ноябрь, но все зависит от региона, в котором вы живете. Проводить эту процедуру необходимо перед приходом морозов, когда температура воздуха на улице не ниже трех градусов тепла.

Если сделать это слишком рано, побелку могут смыть дожди, а если не успеть побелить деревья до наступления холодов, то вся смесь просто замерзнет и не высохнет, поэтому не будет эффективной.

Напомним, мы писали о том, как правильно белить деревья, чтобы защитить их от вредителей и солнца.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует обработать растения в саду осенью, чтобы защитить их от тли.

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