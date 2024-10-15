Які рослини можуть загинути від заморозків — як їх захистити

Садівниця, яка укриває рослину. Фото: Southern Living Plants

Вже найближчими днями на територію України прийдуть перші заморозки, тому саме час подбати про свій сад з городом. Досвідчені дачники розповіли, які рослини дуже бояться "мінусових" температур, і пояснили, як їх можна захистити від загибелі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Вже найближчими ночами стовпчики термометрів знизяться до позначок нижче за нуль майже по всій території України. Тому тим, у кого є власна дача, саме час подбати про те, щоб захистити її від морозів. Дачники з досвідом розповіли, які садові та городні рослини бояться морозів.

Червона троянда під час морозів. Фото: Pinterest

До того ж, вони поділилися цінними рекомендаціями, розповівши про те, як можна врятувати ці рослини від загибелі через заморозки.

Рослини, які бояться заморозків

Є цілий ряд городніх культур і садових рослин, які дуже не люблять, коли надворі морози. До списку таких рослин досвідчені дачники відносять:

Квіти

Помідори

Огірки

Перець

Баклажани

Патисони

Кабачки

Гарбузи

Багаторічники і цибулини

Молоді плоди

Тропічні та субтропічні рослини

Як можна захистити ці рослини у сезон заморозків

Якщо на вашій ділянці росте щось зі списку вище, тоді вам краще захистити город і сад. Щоб зберегти тепло від землі, вкрийте грядки на городі листами брезенту або пластика, а над ягідними кущами встановіть навіси.

Жінка, яка вкриває свій город. Фото: Pinterest

Якщо у вас на території встановлений розбризкувач води, включіть його і залиште в такому стані на ніч, щоб краплі води при охолодженні виділяли тепло і, тим самим, захищали рослини. Якщо на вашій клумбі ростуть квіти, обов’язково захистіть їх, адже вони можуть найбільше постраждати.

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