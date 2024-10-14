Що посадити після помідорів на городі — корисні поради дачникам

Дачник, який збирає помідори на городі. Фото: Freepik

Під час вирощування тієї чи іншої культури на городі необхідно дотримуватися правил сівозміни, щоб не робити всю роботу дарма. Наприклад, щоб після збору врожаю помідорів ділянка не залишалася порожньою, можна посадити там деякі рослини, а які саме, читайте нижче.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Сівозміна при вирощуванні рослин на городі є дуже важливою, адже є ризик втратити врожай, якщо не дотримуватися її. Наприклад, одні рослини можуть погано рости після певних культур, а ось інші можуть почувати себе добре і давати гарний врожай.

Після помідорів на городі також далеко не всі рослини можуть прижитися і дати гарний врожай. Щоб не припуститися грубої помилки, необхідно знати, які саме рослини краще посадити на городі там, де у вас росли помідори.

Врожай стиглих і нестиглих помідорів на городі. Фото: Pinterest

Які рослини можна посадити після томатів

Там, де у вас росли помідори, спочатку потрібно посадити сидерати, які не тільки покращать структуру і родючість ґрунту на городі, а й захистять рослини від шкідників. Існує різні види сидератів, якими можна скористатися, але досвідчені дачники рекомендують звернути увагу на такі сидерати, як:

Гірчиця

Фацелія

Жито

Потім дочекайтеся, поки сидерати зацвітуть, скосіть їх і перекопайте в грядки, щоб створити своєрідне добриво для ґрунту. Після цієї процедури на місці, де у вас росли помідори, можна сміливо висаджувати певні види городніх культур.

Процес посіву сидератів на городі. Фото: Pinterest

Наприклад, наступного сезону на місці, де росли томати, можна посадити такі рослини, як:

Буряк

Морква

Редис

Цибуля

Часник

Бобові

Кріп

Петрушка

Огірки

Патисони

Нагадаємо, ми писали про те, як можна змусити зелені помідори на городі дозрівати.

Раніше ми розповідали про те, як правильно заморожувати помідори на зимовий сезон.

Також ми повідомляли про те, навіщо досвідчені дачники залишають коріння томатів у ґрунті на зиму.