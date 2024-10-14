Что посадить после помидоров на огороде — полезные советы дачникам

Дачник, который собирает помидоры на огороде. Фото: Freepik

Во время выращивания той или иной культуры на огороде необходимо соблюдать правила севооборота, чтобы не делать всю работу зря. Например, чтобы после сбора урожая помидоров участок не оставался пустым, можно посадить там некоторые растения, а какие именно, читайте ниже.

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Севооборот при выращивании растений на огороде очень важен, ведь есть риск потерять урожай, если не соблюдать его. К примеру, одни растения могут плохо расти после определенных культур, а вот другие могут чувствовать себя хорошо и давать хороший урожай.

После помидоров на огороде также далеко не все растения могут прижиться и дать хороший урожай. Чтобы не допустить грубой ошибки, необходимо знать, какие именно растения лучше посадить на огороде там, где у вас росли помидоры.

Урожай спелых и неспелых помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Какие растения можно посадить после томатов

Там, где у вас росли помидоры, сначала нужно посадить сидераты, которые не только улучшат структуру и плодородие почвы на огороде, но и защитят растения от вредителей. Существует разные виды сидератов, которыми можно воспользоваться, но опытные дачники рекомендуют обратить внимание на такие сидераты, как:

Горчица

Фацелия

Рожь

Затем дождитесь, пока сидеры зацветут, скосите их и перекопайте в грядки, чтобы создать своеобразное удобрение для почвы. После этой процедуры на месте, где у вас росли помидоры, можно смело высаживать некоторые виды огородных культур.

Процесс посева сидератов на огороде. Фото: Pinterest

К примеру, в следующем сезоне на месте, где росли томаты, можно посадить такие растения, как:

Свекла

Морковь

Редис

Лук

Чеснок

Бобовые

Укроп

Петрушка

Огурцы

Патисоны

Напомним, мы писали о том, как можно заставить зеленые помидоры на огороде созревать.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно замораживать помидоры на зимний сезон.

Также мы сообщали о том, зачем опытные дачники оставляют корни томатов в почве зимой.