Що робити з недозрілими помідорами на грядці наприкінці сезону — п'ять важливих порад

Дівчина доглядає за врожаєм помідорів восени. Фото: freepik.com

У жовтні остаточно завершується городній сезон. Дачники та городники збирають останній врожай. Нерідко у цю пору на грядках ще залишаються помідори. Проте, з настанням холодів плодам стає важко дозріти. На щастя, існує кілька ефективних способів допомогти зеленим томатам стати смачними та стиглими.

П'ятьма перевіреними порадами, які прискорять дозрівання помідорів, поділилося видання GardeningKnowHow.

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Помідори належать до багаторічних культур, які гарно ростуть на сонячних ділянках за температури 21-24°C. Коли температура знижується, процес дозрівання сповільнюється, а деякі плоди через це так і залишаються незрілими.

Як зазначають фахівці, томати перестають рости, коли нічна температура опускається до 10°C. Якщо ж температура опуститься нижче 2°C, рослина просто загине.

Якщо погода дозволяє, можна прискорити дозрівання помідорів на відкритому повітрі. Для цього обріжте всі квітки та маленькі плоди, це допоможе рослині сконцентрувати енергію на дозріванні більших помідорів.

Недозрілі помідори на грядці. Фото: depositphotos.com

Якщо ви знаєте про настання холодів, варто завчасно зібрати увесь врожай помідорів і червоні, і зелені плоди. Не бійтеся, адже у теплому приміщені томати швидко достигнуть. Головне — не мийте їх.

Крім цього, овоч можна покласти в коробку для дозрівання. Дехто окремо загортає кожен плід, але це не обов'язково.

Дозріти помідорам допоможуть фрукти. Річ у тім, що деякі фрукти виділяють газ етилен — гормон дозрівання. Він здатний значно прискорити процес. Достатньо помістити незрілі помідори до закритого паперового пакета або контейнера і додати до них яблуко.

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