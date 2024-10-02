Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Як змусити зелені помідори на грядці дозріти — п'ять важливих порад arrow

Як змусити зелені помідори на грядці дозріти — п'ять важливих порад

2 жовтня 2024 06:52
Олександра Ткачук - Редактор
Що робити з недозрілими помідорами на грядці наприкінці сезону — п'ять важливих порад
Дівчина доглядає за врожаєм помідорів восени. Фото: freepik.com
Олександра Ткачук - Редактор

У жовтні остаточно завершується городній сезон. Дачники та городники збирають останній врожай. Нерідко у цю пору на грядках ще залишаються помідори. Проте, з настанням холодів плодам стає важко дозріти. На щастя, існує кілька ефективних способів допомогти зеленим томатам стати смачними та стиглими.

П'ятьма перевіреними порадами, які прискорять дозрівання помідорів, поділилося видання GardeningKnowHow.

Читайте також:

Що варто зробити із зеленими помідорами наприкінці сезону, щоб вони дозріли

Помідори належать до багаторічних культур, які гарно ростуть на сонячних ділянках за температури 21-24°C. Коли температура знижується, процес дозрівання сповільнюється, а деякі плоди через це так і залишаються незрілими. 

Як зазначають фахівці, томати перестають рости, коли нічна температура опускається до 10°C. Якщо ж температура опуститься нижче 2°C, рослина просто загине. 

Якщо погода дозволяє, можна прискорити дозрівання помідорів на відкритому повітрі. Для цього обріжте всі квітки та маленькі плоди, це допоможе рослині сконцентрувати енергію на дозріванні більших помідорів.

 

Що варто зробити із зеленими помідорами наприкінці сезону, щоб вони дозріли
Недозрілі помідори на грядці. Фото: depositphotos.com

Якщо ви знаєте про настання холодів, варто завчасно зібрати увесь врожай помідорів і червоні, і зелені плоди. Не бійтеся, адже у теплому приміщені томати швидко достигнуть. Головне — не мийте їх.

Крім цього, овоч можна покласти в коробку для дозрівання. Дехто окремо загортає кожен плід, але це не обов'язково.

Дозріти помідорам допоможуть фрукти. Річ у тім, що деякі фрукти виділяють газ етилен — гормон дозрівання. Він здатний значно прискорити процес. Достатньо помістити незрілі помідори до закритого паперового пакета або контейнера і додати до них яблуко.

Раніше ми писали, що можна сміливо сіяти та саджати під зиму восени 2024 року і як це правильно робити.

Нагадаємо, ми розповідали про сім найкращих сортів цибулі, які порадують вас раннім щедрим та смачним урожаєм, якщо їх посадити під зиму.

Також ділимося корисною порадою, які сидерати найкраще підійдуть для посіву у жовтні після картоплі.

врожай овочі поради город помідори

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:55 Під час звільнення агрегатного заводу у Вовчанську ГУР взяло в полон росіян

07:43 У Києві ТЦК безпідставно оштрафував чоловіка, той подав позов — рішення суду

07:43 В ISW припускають, що Росія захопила Вугледар — що буде далі

07:30 Втрата військового квитка — як відновити та яким буде штраф

07:21 Ухилянт заявив, що воювати мають люди з військовою освітою — що вирішив суд

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

07:03 Що означає, коли "горять" вуха — вчені розкрили справжню причину явища

07:01 Обмеження p2p-переказів — ПриватБанк уточнив, хто підпаде під ліміт

06:50 Євро сильно подешевшав — де вигідніше купувати та продавати валюту

06:40 У жовтні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштують дорогоцінні метали

06:30 В Україні зростають ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у жовтні

07:55 Під час звільнення агрегатного заводу у Вовчанську ГУР взяло в полон росіян

07:43 У Києві ТЦК безпідставно оштрафував чоловіка, той подав позов — рішення суду

07:43 В ISW припускають, що Росія захопила Вугледар — що буде далі

07:30 Втрата військового квитка — як відновити та яким буде штраф

07:21 Ухилянт заявив, що воювати мають люди з військовою освітою — що вирішив суд

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

07:03 Що означає, коли "горять" вуха — вчені розкрили справжню причину явища

07:01 Обмеження p2p-переказів — ПриватБанк уточнив, хто підпаде під ліміт

06:50 Євро сильно подешевшав — де вигідніше купувати та продавати валюту

06:40 У жовтні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштують дорогоцінні метали

06:30 В Україні зростають ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у жовтні

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

Text

22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — акторка Хільська поділилася історією про втрату коханого на війні

Text

18:43 День захисників і захисниць України — чого одесити бажають нашим бійцям

Text

18:11 Прем'єра проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надія Хільська

Text

17:50 Кадрові зміни в МОУ та статус заявки України в НАТО — ефір Вечір.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

16:41 У Третій штурмовій повідомили, скільки триває навчання операторів FPV-дронів

Text

14:50 Гончаренко заявив, що повернення 30 тис. грн всім військовим досі не реалізовано

Text

13:00 Кадрові зміни у Міноборони та новий генсек НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:15 Демченко поділився деталями роботи прикордонників на фронті

Text

11:41 Військовий оцінив якість забезпечення ЗСУ одягом та харчами — чи готові до зими

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня