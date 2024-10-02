Что делать с недозрелыми помидорами на грядке в конце сезона — пять важных советов

Девушка ухаживает за урожаем помидор осенью. Фото: freepik.com

В октябре окончательно завершается огородный сезон. Дачники и огородники собирают последний урожай. Нередко в это время на грядках еще остаются помидоры. Однако с наступлением холодов плодам становится трудно созреть. К счастью, существует несколько эффективных способов помочь зеленым помидорам стать вкусными и спелыми.

Пятью проверенными советами, которые ускорят созревание помидоров, поделилось издание GardeningKnowHow.

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Помидоры относятся к многолетним культурам, которые хорошо растут на солнечных участках при температуре 21-24°C. Когда температура снижается, процесс созревания замедляется, а некоторые плоды из-за этого так и остаются незрелыми.

Как отмечают специалисты, томаты перестают расти, когда ночная температура опускается до 10°C. Если температура опустится ниже 2°C, растение просто погибнет.

Если погода разрешает, можно ускорить созревание помидоров на открытом воздухе. Для этого обрежьте все цветки и маленькие плоды, это поможет растению сконцентрировать энергию на созревании больших помидоров.

Незрелые помидоры на грядке. Фото: depositphotos.com

Если вы знаете о наступлении холодов, следует заранее собрать весь урожай помидоров и красные, и зеленые плоды. Не бойтесь, ведь в теплом помещении томаты быстро созреют. Главное — не мойте их.

Кроме этого, овощ можно положить в коробку для созревания. Некоторые отдельно заворачивают каждый плод, но это не обязательно.

Созреть помидорам помогут фрукты. Дело в том, что некоторые фрукты выделяют этилен — гормон созревания. Он способен значительно ускорить процесс. Достаточно поместить незрелые помидоры в закрытый бумажный пакет или контейнер и добавить к ним яблоко.

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