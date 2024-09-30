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Томати залишаться такими ж смачними — як заморозити помідори на зиму

30 вересня 2024 21:48
Христина Кучугурна - Редактор
Як заморозити помідори на зиму, щоб зберегти їхній смак — корисний лайфхак
Людина, яка кладе заморожені помідори в морозильник. Фото: The Sun
Христина Кучугурна - Редактор

Заморожування фруктів, ягід і овочів на зиму — це прекрасний спосіб насолодитися ними в холодні морозні вечори, коли пік врожайності вже давно позаду. Дізнайтеся, як правильно потрібно заморожувати помідори, щоб вони не втратили своїх смакових якостей.

Про те, як можна заморозити томати на зимовий сезон, розповідає блогерка Христина Булезюк на своїй сторінці в Instagram.

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Не секрет, що овочі з власного городу набагато смачніші, ніж з магазину, тому після збору врожаю краще заморозити їх, якщо ви всі не з’їсте. Блогерка поділилася новим корисним лайфхаком, який допоможе заморозити томати на зиму. 

Цей спосіб допоможе помідорам не втратити своїх корисних компонентів і вітамінів навіть тоді, коли за вікном вирують зимові морози. До того ж овочі збережуть свій смак навіть у замороженому вигляді, лежачи в морозильній камері.

Помидоры в замороженном виде
Помідори в замороженому вигляді. Фото: Backyard Boss

Як правильно заморожувати томати на зимовий період

Спочатку добре помийте томати під холодною водою, а потім просушіть їх, щоб пішла вся волога з плодів. До речі, якщо ви хочете додати додаткового смаку і кольору томатам, можете додати до них перед зберіганням болгарський перець.

Після цього поріжте помідори на шматки і перемішайте їх у блендері так, щоб з них вийшла однорідна маса. Потім перелийте готову суміш у спеціальні формочки для заморожування і помістіть їх у морозильну камеру на одну добу.

Цим методом вам вдасться отримати порційні кубики пасти з помідорів, які з легкістю виймаються з формочки, а потім приготувати з них найсмачніші традиційні страви української кухні. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому в помідорах з’являються білі прожилки і як їх можна позбутися. 

Раніше ми розповідали про те, навіщо досвідчені дачники залишають коріння помідорів у ґрунті на зиму. 

Також ми повідомляли про те, як можна приготувати найсмачніший томатний сік.

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