Как заморозить помидоры на зиму, чтобы сохранить их вкус — полезный лайфхак

Человек, который кладет замороженные помидоры в морозильнике. Фото: The Sun

Замораживание фруктов, ягод и овощей на зиму — это прекрасный способ насладиться ими в холодные морозные вечера, когда пик урожайности уже давно позади. Узнайте, как правильно нужно замораживать помидоры, чтобы они не потеряли своих вкусовых качеств.

О том, как можно заморозить томаты на зимний сезон, рассказывает блогер Кристина Булезюк на своей странице в Instagram.

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Не секрет, что овощи из собственного огорода намного вкуснее, чем из магазина, поэтому после сбора урожая лучше их заморозить, если вы все не съедите. Блогер поделилась новым полезным лайфхаком, который поможет заморозить томаты на зиму.

Этот способ поможет помидорам не потерять своих полезных компонентов и витаминов даже тогда, когда за окном бушуют зимние морозы. К тому же овощи сохранят свой вкус даже в замороженном виде, лежа в морозильной камере.

Помидоры в замороженном виде. Фото: Backyard Boss

Как правильно замораживать томаты на зимний период

Сначала хорошо помойте томаты под холодной водой, а затем просушите их, чтобы ушла вся влага из плодов. Кстати, если вы хотите добавить дополнительный вкус и цвет томатам, можете добавить к ним перед хранением болгарский перец.

После этого порежьте помидоры на куски и перемешайте в блендере так, чтобы из них получилась однородная масса. Затем перелейте готовую смесь в специальные формочки для замораживания и поместите их в морозильную камеру на сутки.

Этим методом вам удастся получить порционные кубики пасты из помидоров, которые с легкостью вынимаются из формочки, а затем приготовить из них вкуснейшие традиционные блюда украинской кухни.

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