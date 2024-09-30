Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Томаты останутся такими же вкусными — как заморозить помидоры на зиму arrow

Томаты останутся такими же вкусными — как заморозить помидоры на зиму

30 сентября 2024 21:48
Кристина Кучугурная - Редактор
Как заморозить помидоры на зиму, чтобы сохранить их вкус — полезный лайфхак
Человек, который кладет замороженные помидоры в морозильнике. Фото: The Sun
Кристина Кучугурная - Редактор

Замораживание фруктов, ягод и овощей на зиму — это прекрасный способ насладиться ими в холодные морозные вечера, когда пик урожайности уже давно позади. Узнайте, как правильно нужно замораживать помидоры, чтобы они не потеряли своих вкусовых качеств.

О том, как можно заморозить томаты на зимний сезон, рассказывает блогер Кристина Булезюк на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Не секрет, что овощи из собственного огорода намного вкуснее, чем из магазина, поэтому после сбора урожая лучше их заморозить, если вы все не съедите. Блогер поделилась новым полезным лайфхаком, который поможет заморозить томаты на зиму.

Этот способ поможет помидорам не потерять своих полезных компонентов и витаминов даже тогда, когда за окном бушуют зимние морозы. К тому же овощи сохранят свой вкус даже в замороженном виде, лежа в морозильной камере.

Помидоры в замороженном виде
Помидоры в замороженном виде. Фото: Backyard Boss

Как правильно замораживать томаты на зимний период

Сначала хорошо помойте томаты под холодной водой, а затем просушите их, чтобы ушла вся влага из плодов. Кстати, если вы хотите добавить дополнительный вкус и цвет томатам, можете добавить к ним перед хранением болгарский перец.

После этого порежьте помидоры на куски и перемешайте в блендере так, чтобы из них получилась однородная масса. Затем перелейте готовую смесь в специальные формочки для замораживания и поместите их в морозильную камеру на сутки.

Этим методом вам удастся получить порционные кубики пасты из помидоров, которые с легкостью вынимаются из формочки, а затем приготовить из них вкуснейшие традиционные блюда украинской кухни.

Напомним, мы писали о том, почему в помидорах появляются белые прожилки и как от них можно избавиться.

Раньше мы рассказывали о том, зачем опытные дачники оставляют корни помидоров в почве на зиму.

Также мы сообщали о том, как можно приготовить вкуснейший томатный сок.

лайфхаки помидоры эффективные способы овощи на зиму заморозки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:49 В Киеве опасно пить воду из крана — проведено исследование

22:43 Израиль предупредил США о начале следующего этапа войны против Хезболлы

22:41 В Херсоне прогремели мощные взрывы

22:33 Избил мужчину во время вручения повестки — как суд наказал работника ТЦК

22:30 Житель Одесчины пошел служить по поддельному паспорту — как его наказали

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

22:13 Французского пророссийского политика Марин Ле Пен будут судить — какая причина

21:56 Суркис подверг критике Шовковского после Лацио и заставил изменить тактику

21:45 Гарантии военным — наказание для работодателей за несохранность рабочего места

21:39 Резкие перепады температуры — синоптики дали прогноз погоды на Киевщине завтра

Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22:49 В Киеве опасно пить воду из крана — проведено исследование

22:43 Израиль предупредил США о начале следующего этапа войны против Хезболлы

22:41 В Херсоне прогремели мощные взрывы

22:33 Избил мужчину во время вручения повестки — как суд наказал работника ТЦК

22:30 Житель Одесчины пошел служить по поддельному паспорту — как его наказали

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

22:13 Французского пророссийского политика Марин Ле Пен будут судить — какая причина

21:56 Суркис подверг критике Шовковского после Лацио и заставил изменить тактику

21:45 Гарантии военным — наказание для работодателей за несохранность рабочего места

21:39 Резкие перепады температуры — синоптики дали прогноз погоды на Киевщине завтра

Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

Text

19:56 В ВСУ заявили, что система подготовки мобилизованных не реформирована со времен СССР

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:58 Омельченко спрогнозировал ситуацию со светом в Украине осенью

Text

15:51 Нардеп назвал два условия, при которых в 2025 году могут состояться выборы

Text

13:43 Нардеп объяснил, что означает документ ЦИК о проверке избирательных участков

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

13:00 Секретный план победы и новые заявления Кремля о ядерном оружии — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп прокомментировал слухи об отставке Буданова, Умерова и Федорова

Text

10:47 ЦИК издала постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам — детали

Text

10:22 Уничтожение С-300 в Крыму изменило тактику ударов РФ по Запорожью, — Тимочко

Text

08:00 Массированная атака на Украину и новые кадровые решения — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК