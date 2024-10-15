Какие растения могут погибнуть от заморозков — как их защитить

Садовница, которая укрывает растение. Фото: Southern Living Plants

Уже в ближайшие дни на территорию Украины придут первые заморозки, поэтому самое время позаботиться о своем саде с огородом. Опытные дачники рассказали, какие растения очень боятся "минусовых" температур, и объяснили, как их можно защитить от гибели.

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Уже в ближайшие ночи столбики термометров снизятся до отметок ниже нуля почти по всей территории Украины. Поэтому тем, у кого есть собственная дача, самое время позаботиться о том, чтобы защитить ее от морозов. Дачники с опытом рассказали, какие садовые и огородные растения боятся морозов.

Красная роза во время морозов. Фото: Pinterest

К тому же они поделились ценными рекомендациями, рассказав о том, как можно спасти эти растения от гибели из-за заморозков.

Растения, которые боятся заморозков

Есть целый ряд огородных культур и садовых растений, которые очень не любят, когда на улице морозы. К списку таких растений опытные дачники относят:

Цветы

Помидоры

Огурцы

Перец

Баклажаны

Патисоны

Кабачки

Тыквы

Многолетники и луковицы

Молодые плоды

Тропические и субтропические растения

Как можно защитить эти растения в сезон заморозков

Если на вашем участке растет что-нибудь из списка выше, тогда вам лучше защитить огород и сад. Чтобы сохранить тепло от земли, укройте грядки на огороде листами брезента или пластика, а над ягодными кустами установите навесы.

Женщина, укрывающая свой огород. Фото: Pinterest

Если у вас на территории установлен разбрызгиватель воды, включите его и оставьте в таком состоянии на ночь, чтобы капли воды при охлаждении выделяли тепло и, тем самым, защищали растения. Если на вашей клумбе растут цветы, обязательно защитите их, ведь они могут больше всего пострадать.

Напомним, мы писали о том, какие растения стоит посадить, чтобы избавиться от крыс.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения способны защитить огород от нашествия клещей.

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