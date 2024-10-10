Як позбутися щурів раз і назавжди — які рослини посадити на городі

Два маленьких щура на землі. Фото: BBC

Якщо вам набридли щури, які постійно бігають в будинку або на території саду, терміново їх позбавляйтеся. Експерти пояснили, які рослини краще посадити на своїй ділянці, щоб раз і назавжди відлякати цих маленьких набридливих гризунів від своєї дачі.

Про це розповідає Daily Express.

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Всі дачники знають, що найчастіше в будинку або на території навколо нього можна побачити саме щурів. Якщо ви вже помітили цих гризунів, будьте готові до того, щоб позбутися їх важко. Однак, якщо посадити в саду декілька рослин, то шанс того, що ви відлякаєте щурів, дуже високий.

Маленький щур на підлозі. Фото: The Mirror

Які рослини допомагають відлякувати щурів

М'ята перцева

Це одна з рослин, яка здатна боротися з нашестям щурів у будинку або навколо нього. Річ у тому, що така м’ята має доволі сильний аромат, який ненавидять щури. Тому посадка цієї рослини допоможе вам раз і назавжди забути про цих небажаних "гостей".

Багато перцевої м'яти в саду. Фото: Pinterest

Лавровий лист

Ця рослина вважається більш потужною в боротьбі з щурами в саду і у приміщенні. Річ у тому, що листя такої рослини вважається отруйними для гризунів. Щури подумають, що лавровий лист — це їжа, тому почнуть його їсти, а це — прямий шлях до їхньої смерті.

Лавровий лист у саду. Фото: Pinterest

Цибуля

Цей популярний овоч вважається стримуючим фактором для щурів, а садити його краще там, де найчастіше лазять ці гризуни. Але будьте обережні, адже ця рослина може нашкодити домашнім тваринам, зокрема, собакам.

"Ви можете вирощувати цибулю у своєму саду або розміщувати її в місцях, де найчастіше проникають щури. Не забувайте класти свіжу цибулю кожні кілька днів, щоб переконатися, що вона ефективна, інакше вона згниє", — стверджує фахівець із боротьби зі шкідниками Джордан Фостер.

Урожай цибулі на городі. Фото: Pinterest

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