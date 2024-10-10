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Посадіть ці рослини на городі, щоб назавжди позбутися щурів

10 жовтня 2024 22:46
Христина Кучугурна - Редактор
Як позбутися щурів раз і назавжди — які рослини посадити на городі
Два маленьких щура на землі. Фото: BBC
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо вам набридли щури, які постійно бігають в будинку або на території саду, терміново їх позбавляйтеся. Експерти пояснили, які рослини краще посадити на своїй ділянці, щоб раз і назавжди відлякати цих маленьких набридливих гризунів від своєї дачі. 

Про це розповідає Daily Express.

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Всі дачники знають, що найчастіше в будинку або на території навколо нього можна побачити саме щурів. Якщо ви вже помітили цих гризунів, будьте готові до того, щоб позбутися їх важко. Однак, якщо посадити в саду декілька рослин, то шанс того, що ви відлякаєте щурів, дуже високий.

Крыса
Маленький щур на підлозі. Фото: The Mirror

Які рослини допомагають відлякувати щурів

М'ята перцева

Це одна з рослин, яка здатна боротися з нашестям щурів у будинку або навколо нього. Річ у тому, що така м’ята має доволі сильний аромат, який ненавидять щури. Тому посадка цієї рослини допоможе вам раз і назавжди забути про цих небажаних "гостей".

Мята перцовая
Багато перцевої м'яти в саду. Фото: Pinterest

Лавровий лист

Ця рослина вважається більш потужною в боротьбі з щурами в саду і у приміщенні. Річ у тому, що листя такої рослини вважається отруйними для гризунів. Щури подумають, що лавровий лист — це їжа, тому почнуть його їсти, а це — прямий шлях до їхньої смерті. 

Лавровый лист
Лавровий лист у саду. Фото: Pinterest

Цибуля

Цей популярний овоч вважається стримуючим фактором для щурів, а садити його краще там, де найчастіше лазять ці гризуни. Але будьте обережні, адже ця рослина може нашкодити домашнім тваринам, зокрема, собакам. 

"Ви можете вирощувати цибулю у своєму саду або розміщувати її в місцях, де найчастіше проникають щури. Не забувайте класти свіжу цибулю кожні кілька днів, щоб переконатися, що вона ефективна, інакше вона згниє", — стверджує фахівець із боротьби зі шкідниками Джордан Фостер.

Лук
Урожай цибулі на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як можна раз і назавжди позбутися кротів на дачі. 

Раніше ми розповідали про те, як захистити капусту на городі від нашестя шкідників. 

Також ми повідомляли про те, що варто посадити на городі, щоб позбутися кліщів раз і назавжди.

рослини поради город шкідники гризуни щури

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