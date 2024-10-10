Как избавиться от крыс раз и навсегда — какие растения посадить на огороде

Две маленькие крысы на земле. Фото: BBC

Если вам надоели крысы, которые постоянно бегают в доме или на территории сада, срочно от них избавляйтесь. Эксперты объяснили, какие растения лучше посадить на своем участке, чтобы раз и навсегда отпугнуть этих маленьких надоедливых грызунов от своей дачи.

Об этом рассказывает Daily Express.

Читайте также:

Все дачники знают, что чаще всего в доме или на территории вокруг него можно увидеть именно крыс. Если вы уже заметили этих грызунов, будьте готовы к тому, чтобы избавиться от них трудно. Однако, если посадить в саду несколько растений, то шанс того, что вы отпугнете крыс, очень высок.

Маленькая крыса на полу. Фото: The Mirror

Какие растения помогают отпугивать крыс

Мята перечная

Это одно из растений, которое способно бороться с нашествием крыс в доме или вокруг него. Дело в том, что у такой мяты довольно сильный аромат, который ненавидят крысы. Поэтому посадка этого растения поможет вам раз и навсегда забыть об этих нежелательных "гостях".

Много перечной мяты в саду. Фото: Pinterest

Лавровый лист

Это растение считается более мощным в борьбе с крысами в саду и в помещении. Дело в том, что листья такого растения считаются ядовитыми для грызунов. Крысы подумают, что лавровый лист — это еда, поэтому начнут его есть, а это — прямой путь к их смерти.

Лавровый лист в саду. Фото: Pinterest

Лук

Этот популярный овощ считается сдерживающим фактором для крыс, а сажать его лучше там, где чаще всего лазают эти грызуны. Но будьте осторожны, ведь это растение может навредить домашним животным, в частности, собакам.

"Вы можете выращивать лук в своем саду или размещать его в местах, где чаще всего проникают крысы. Не забывайте класть свежий лук каждые несколько дней, чтобы убедиться, что он эффективный, иначе он сгниет", — утверждает специалист по борьбе с вредителями Джордан Фостер.

Урожай лука на огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как можно раз и навсегда избавиться от кротов на даче.

Раньше мы рассказывали о том, как защитить капусту на огороде от нашествия вредителей.

Также мы сообщали о том, что стоит посадить на огороде, чтобы избавиться от клещей раз и навсегда.