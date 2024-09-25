Як позбутися мишей в будинку — найефективніші методи

Миші покинуть будинок — 4 дієві методи, які точно працюють
Миші, яких боїться мало не кожна людина у світі, не тільки здатні знищити їжу і меблі, а й можуть заражати небезпечними захворюваннями. Якщо ви помітили у своєму будинку цих гризунів, негайно позбавляйтеся їх, використовуючи чотири надійні методи.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Найкращі методи знищення мишей в будинку
Мишоловка
Цей метод вважається найпростішим, адже для того, щоб позбутися гризунів, треба просто придбати мишоловки і розставити в будинку. Покладіть всередину сир або ковбасу, які, немов ті магніти, приворожують мишей.
Краще ставити мишоловки біля плінтусів і кошиків зі сміттям, адже саме в цьому місці гризуни шукають собі їжу, тому на аромат ковбаси або сиру одразу ж прибіжать.
Будівельна піна
Дуже часто в будинку ці маленькі гризуни мешкають саме під підлогою, а якщо ви помітили їх у кімнаті, то вони, скоріш за все, вигризли собі отвір у плінтусі. У цьому випадку необхідно одразу вживати заходів, щоб закрити цю дірку і не допустити того, щоб через неї ще хтось забіг до вас.
Експерти рекомендують скористатися будівельною піною, якою треба задути цю "схованку", тим самим, перешкоджаючи потраплянню гризунів до будинку.
Отрута
Сьогодні в магазинах є велика кількість різних засобів захисту від щурів і мишей, зокрема, отрут. Щоб позбутися цих гризунів, розкладіть отруту по кухні та помістіть їх також у кутах кімнат. Однак, якщо ви не хочете витрачати багато грошей на ці магазинні засоби, можете зробити їх власноруч.
Щоб приготувати отруту, вам потрібно змішати між собою такі інгреднієнти, як:
- Гіпси
- Цукор
- Борошно
- Олія
Різкі аромати
У гризунів є запахи, які діють на них, немов часник на вампірів, тому щойно вони їх почують, вони одразу втечуть з будинку. Тож, щоб вигнати "небажаних гостей" з будинку, скористайтеся ароматом таких трав і рослин, як:
- М’ята
- Бузина
- Полин
- Лавровий лист
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