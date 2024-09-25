Як позбутися мишей в будинку — найефективніші методи

Маленька миша біля холодильника. Фото: Decorexpro

Миші, яких боїться мало не кожна людина у світі, не тільки здатні знищити їжу і меблі, а й можуть заражати небезпечними захворюваннями. Якщо ви помітили у своєму будинку цих гризунів, негайно позбавляйтеся їх, використовуючи чотири надійні методи.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Мишоловка

Цей метод вважається найпростішим, адже для того, щоб позбутися гризунів, треба просто придбати мишоловки і розставити в будинку. Покладіть всередину сир або ковбасу, які, немов ті магніти, приворожують мишей.

Краще ставити мишоловки біля плінтусів і кошиків зі сміттям, адже саме в цьому місці гризуни шукають собі їжу, тому на аромат ковбаси або сиру одразу ж прибіжать.

Маленька миша на мишоловці. Фото: Daily Express

Будівельна піна

Дуже часто в будинку ці маленькі гризуни мешкають саме під підлогою, а якщо ви помітили їх у кімнаті, то вони, скоріш за все, вигризли собі отвір у плінтусі. У цьому випадку необхідно одразу вживати заходів, щоб закрити цю дірку і не допустити того, щоб через неї ще хтось забіг до вас.

Експерти рекомендують скористатися будівельною піною, якою треба задути цю "схованку", тим самим, перешкоджаючи потраплянню гризунів до будинку.

Процес задування отворів будівельною піною. Фото: Decorexpro

Отрута

Сьогодні в магазинах є велика кількість різних засобів захисту від щурів і мишей, зокрема, отрут. Щоб позбутися цих гризунів, розкладіть отруту по кухні та помістіть їх також у кутах кімнат. Однак, якщо ви не хочете витрачати багато грошей на ці магазинні засоби, можете зробити їх власноруч.

Щоб приготувати отруту, вам потрібно змішати між собою такі інгреднієнти, як:

Гіпси

Цукор

Борошно

Олія

Отрута проти мишей. Фото: скриншот з YouTube

Різкі аромати

У гризунів є запахи, які діють на них, немов часник на вампірів, тому щойно вони їх почують, вони одразу втечуть з будинку. Тож, щоб вигнати "небажаних гостей" з будинку, скористайтеся ароматом таких трав і рослин, як:

М’ята

Бузина

Полин

Лавровий лист

М'ята, яка відлякує мишей. Фото: Pinterest

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