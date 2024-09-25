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Мыши покинут дом — 4 действенных метода, которые точно работают

25 сентября 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как избавиться от мышей в доме — самые эффективные методы
Маленькая мышь возле холодильника. Фото: Decorexpro
Кристина Кучугурная - Редактор

Мыши, которых боится чуть ли не каждый человек в мире, не только способны уничтожить пищу и мебель, но и могут заражать опасными заболеваниями. Если вы заметили в своем доме этих грызунов, немедленно избавляйтесь от них, используя четыре надежных метода.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Мышеловка

Этот метод считается самым простым, ведь для того, чтобы избавиться от грызунов, нужно просто приобрести мышеловки и расставить в доме. Положите внутрь сыр или колбасу, которые, как магниты, привораживают мышей.

Лучше ставить мышеловки у плинтусов и корзин с мусором, ведь именно в этом месте грызуны ищут себе пищу, поэтому на аромат колбасы или сыра сразу же прибегут.

Маленькая мышь.
Маленькая мышь на мышеловке. Фото: Daily Express

Строительная пена

Очень часто в доме эти маленькие грызуны живут под полом, а если вы заметили их в комнате, то они, скорее всего, выгрызли себе отверстие в плинтусе. В этом случае необходимо сразу принимать меры, чтобы закрыть эту дыру и не допустить того, чтобы через нее кто-то еще забежал к вам.

Эксперты рекомендуют воспользоваться строительной пеной, которой нужно задуть этот "тайник", тем самым, препятствуя попаданию грызунов в дом.

Процесс задувания отверстий строительной пеной.
Процесс задувания отверстий строительной пеной. Фото: Decorexpro

Яд

Сегодня в магазинах есть большое количество различных средств защиты от крыс и мышей, в частности, ядов. Чтобы избавиться от этих грызунов, разложите яд по кухне и поместите их в углах комнат. Однако, если вы не хотите тратить много денег на эти магазинные средства, можете сделать их собственноручно.

Чтобы приготовить яд, вам нужно смешать между собой такие ингредиенты, как:

  • Гипсы
  • Сахар
  • Мука
  • Масло
Яд против мышей
Яд против мышей. Фото: скриншот с YouTube

Резкие ароматы

У грызунов есть запахи, которые действуют на них, как чеснок на вампиров, поэтому как только они их услышат, они сразу убегут из дома. Чтобы выгнать "нежелательных гостей" из дома, воспользуйтесь ароматом таких трав и растений, как:

  • Мята
  • Бузина
  • Полынь
  • Лавровый лист
Мята, которая отпугивает мышей
Мята, отпугивающая мышей. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно избавиться от клещей на даче раз и навсегда.

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