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Ці два способи допоможуть вам позбутися кліщів на дачі раз і назавжди

23 вересня 2024 21:48
Христина Кучугурна - Редактор
Як можна позбутися кліщів швидко і без проблем — два ефективні способи
Кліщ на рослині у великому масштабі. Фото: Pexels
Христина Кучугурна - Редактор

Такі тварини, як кліщі, можуть завдати великої шкоди не тільки домашнім улюбленцям, а й людям, тому кожен з нас намагається захистити себе від цих "небажаних гостей". Існує один ефективний спосіб, який допоможе вам запобігти виникненню цих комах навколо себе.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Зазвичай кліщі з’являються навесні, але останнім часом цих небезпечних комах можна зустріти набагато частіше. Особливо активніше вони себе поводять тоді, коли надворі пройшов дощ, але температура повітря залишається високою.

Якщо ви не до кінця впевнені, що на вашій території "мешкають" кліщі, це можна перевірити швидко і без проблем. Для цього вам потрібно взяти лише одну звичайну домашню річ.

Клещ на листьях растения
Кліщ на листі рослини. Фото: Pexels

Як зрозуміти, що на ділянці є кліщі

Якщо ви хочете з’ясувати, чи є на вашій території кліщі, візьміть однотонний рушник із ворсою і просочіть його своїм потом або ароматом домашнього улюбленця. Потім проведіть ним по траві та перевірте — якщо на рушнику є бодай один кліщ, це означає, що їх може бути багато.

Чим небезпечні кліщі

Ці небезпечні комахи здатні погіршити загальний стан здоров’я людини, якщо контактуватимуть з нею. Зокрема, є ризик розвитку бореліозу, енцефаліту та інших хвороб, від яких людина може навіть померти. Тому варто знати, як можна себе від них захистити.

Клещ на пальце человека
Кліщ на пальці людини. Фото: Freepik

Як позбутися кліщів на території

Щоб прибрати цих тварин з ділянки, постійно видаляйте сміття і постригайте газони, щоб на ньому не було залишків рослин і якогось сміття. Також можете регулярно обробляти підвіконня і вхід до будинку ефірною олією м’яти, щоб вона перебивала ваш аромат.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити домашніх котів і собак від кліщів. 

Раніше ми розповідали про те, чи варто боятися укусу кліща влітку. 

Також ми повідомляли про те, які страшні захворювання здатні переносити кліщі.

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