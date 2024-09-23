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Эти два способа помогут вам избавиться от клещей на даче раз и навсегда

23 сентября 2024 21:48
Кристина Кучугурная - Редактор
Как можно избавиться от клещей быстро и без проблем — два эффективных способа
Клещ на растении в большом масштабе. Фото: Pexels
Кристина Кучугурная - Редактор

Такие животные, как клещи, могут нанести большой вред не только домашним питомцам, но и людям, поэтому каждый из нас пытается защитить себя от этих "нежелательных гостей". Существует один эффективный способ, который поможет вам предотвратить возникновение этих насекомых вокруг себя.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Обычно клещи появляются весной, но в последнее время этих опасных насекомых можно встретить гораздо чаще. Особенно активнее они себя ведут тогда, когда на воздухе прошел дождь, но температура воздуха остается высокой.

Если вы не до конца уверены, что на вашей территории обитают клещи, это можно проверить быстро и без проблем. Для этого вам нужно взять только одну обычную домашнюю вещь.

Клещ на листьях растения
Клещ на листьях растения. Фото: Pexels

Как понять, что на участке есть клещи

Если вы хотите выяснить, есть ли на вашей территории клещи, возьмите однотонное полотенце с ворсой и пропитайте его своим потом или ароматом домашнего любимца. Затем проведите им по траве и проверьте — если на полотенце есть хотя бы один клещ, значит, их может быть много.

Чем опасны клещи

Эти опасные насекомые способны усугубить общее состояние здоровья человека, если будут контактировать с ним. В частности, есть риск развития боррелиоза, энцефалита и других болезней, от которых человек может даже умереть. Поэтому следует знать, как можно себя от них защитить.

Клещ на пальце человека
Клещ на пальце человека. Фото: Freepik

Как избавиться от клещей на территории

Чтобы убрать этих животных с участка, постоянно удаляйте мусор и постригайте газоны, чтобы на них не было остатков растений и какого-то мусора. Также можете регулярно обрабатывать подоконник и вход в дом эфирным маслом мяты, чтобы оно перебивало ваш аромат.

Напомним, мы писали о том, как можно защитить домашних кошек и собак от клещей.

Раньше мы рассказывали о том, стоит ли бояться укуса клеща летом.

Также мы сообщали о том, какие страшные болезни способны переносить клещи.

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