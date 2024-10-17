Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Як омолодити стару яблуню в саду за допомогою іржавого цвяха — безцінний лайфхак arrow

Як омолодити стару яблуню в саду за допомогою іржавого цвяха — безцінний лайфхак

17 жовтня 2024 04:17
Олександра Ткачук - Редактор
Як омолодити стару яблуню в саду — лайфхак з іржавим цвяхом, що завжди працює
Лайфхак з іржавим цвяхом для омолодження яблуні. Колаж: Новини.LIVE
Олександра Ткачук - Редактор

Читайте також:

Чи знали ви, що старі іржаві цвяхи можуть омолодити ваші яблуні, подарувавши їм друге життя, а вам — щедрий врожай. Цей незвичайний, але ефективний метод змусить дерева плодоносити з новою силою. Омолодження яблунь за допомогою цвяха — простий і дієвий спосіб продовжити життя садовій культурі та покращити її плодоношення.

Розповідаємо як саме працює цей метод та що необхідно зробити. 

Коли яблуні потребують омолодження

Як пояснюють садівники, з віком яблуні втрачають сили й починають зменшувати врожайність. Це пов'язано зі "згасанням" життєвих процесів у дереві. Однак, правильно виконане омолодження допоможе повернути дереву енергію для нового росту.

Як працює метод з іржавим цвяхом

Фахівці вважають, що стрес, спричинений забиванням іржавого цвяха, змушує дерево мобілізувати свої ресурси для захисту й відновлення. Це стимулює ріст нових пагонів, підвищує врожайність і допомагає яблуні боротися з хворобами та шкідниками.

Покрокова інструкція омолодження яблуні за допомогою іржавого цвяха:

  1. Оберіть правильний цвях. Ідеально підходить старий іржавий цвях довжиною 5-10 см.
  2. Підготуйте дерево. Виберіть здорову частину стовбура для забивання цвяха.
  3. Забийте цвях у стовбур. Забивати цвях необхідно на глибину 2-3 см. Важливо, щоб він був добре закріплений, але не наскрізний.
  4. Чекайте на результат. Уже через кілька місяців дерево почне активно випускати нові пагони. Результати стануть помітними наступного року, коли яблуня дасть більший врожай.

 

Як омолодити стару яблуню в саду — лайфхак з іржавим цвяхом, що завжди працює
Іржавий цвях забитий у яблуню. Фото: google.com

Коли можна проводити таку процедуру

Звичайно, необхідно підібрати правильний час для проведення такої маніпуляції. Фахівці зазначають, що процедуру омолодження яблуні за допомогою іржавого цвяха можна проводити лише у два періоди: 

  1. Навесні. Коли починається рух соку, але до появи листя — ідеальний час для забивання цвяха. Дерево в цей період активізує процеси росту, що допоможе швидше реагувати на стрес.
  2. Восени. Після завершення періоду плодоношення, коли дерево готується до спокою. Така процедура допоможе дереву почати активну регенерацію на наступний сезон.

Уникайте проведення цієї процедури влітку або взимку, коли дерево може перебувати в стресовому стані через спеку або холод.

Раніше ми розповідали, як захистити яблуню від морозів, щоб вона пережила зиму без ушкоджень й рясно плодоносила наступного року.

Нагадаємо, ми писали, чим варто підгодувати яблуню та вишню восени.

Також ділимося з вами корисною порадою, який простий та ефективний засіб слід використати восени, щоб врятувати сад від попелиці.

лайфхаки поради сад яблуня дерево іржавий цвях

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:40 Експерт пояснив, чому на фронті потрібні більш молоді солдати

Термінова новина

03:48 У Київській області лунають вибухи — в ОВА повідомили про атаку БпЛА

03:37 У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу — в чому причина

03:26 На фронті потрібні інструктори — кого запрошують до полку "Азов"

02:05 У Києві чути вибухи — Росія атакує столицю безпілотниками

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

01:57 У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

Text

01:55 Більшість ВПО опинилася за межею бідності, — нардеп

01:32 Житель Кіровоградської області 30 разів передавав дані ворогу — що вирішив суд

01:30 У ТЦК пояснили, чому відбуваються перевірки на концертах та до чого готуватись

01:14 В Одесі чути вибухи — місто атакують дрони

04:40 Експерт пояснив, чому на фронті потрібні більш молоді солдати

Термінова новина

03:48 У Київській області лунають вибухи — в ОВА повідомили про атаку БпЛА

03:37 У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу — в чому причина

03:26 На фронті потрібні інструктори — кого запрошують до полку "Азов"

02:05 У Києві чути вибухи — Росія атакує столицю безпілотниками

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

01:57 У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

01:32 Житель Кіровоградської області 30 разів передавав дані ворогу — що вирішив суд

01:30 У ТЦК пояснили, чому відбуваються перевірки на концертах та до чого готуватись

01:14 В Одесі чути вибухи — місто атакують дрони

00:45 Боєць 3ОШбр після ампутації руки підкорив гору Казбек

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

Text

01:55 Більшість ВПО опинилася за межею бідності, — нардеп

Text

00:13 Нардеп заявив, що держава не зможе забезпечити всіх ВПО житлом

16 жовтня 2024
Text

19:48 В НАТО відповіли, коли запросять Україну до Альянсу — репортаж

Text

18:00 Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку

Text

17:50 Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Куп'янської МВА повідомив про наступ росіян, який не припиняється

Text

17:23 Кім пояснив, за якої умови українці підуть захищати країну

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

14:21 Скандал у підрозділі "Асгард" — нардеп назвав причину конфлікту

Text

13:00 План перемоги України та термінова нарада НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:47 Знеструмлення Миколаївщини та Херсонщини — в облраді назвали терміни відновлення світла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують