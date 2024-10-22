Що обов'язково треба встигнути зробити на городі до кінця жовтня — список справ

Жінка працює на городі восени. Фото: stock.adobe.com

Жовтень — ідеальний час для завершення робіт на городі та підготовки ділянки до зими. Перед городниками постає чимало завдань: зібрати врожай, посіяти озимі культури, перекопати та підживити ґрунт.

Читайте також:

Новини.LIVE пропонує список із семи головних справ, які варто обов'язково встигнути завершити до кінця жовтня, щоб підготувати ваш город до майбутніх холодів та забезпечити себе щедрим врожаєм у новому сезоні.

Що слід зробити на городі до кінця жовтня — сім головних справ

1. Посадка озимих культур

У жовтні саме час висадити такі озимі культури:

часник;

ріпчасту цибулю;

моркву;

редис;

шпинат;

цибулю-порей.

Найкращі дні для цього за місячним календарем: 22, 25, 26, 29 та 30 жовтня. Посіяне насіння досвідчені городники рекомендують присипати сумішшю землі з перегноєм для захисту від морозів.

2. Прибирання городу

Перед настанням заморозків важливо очистити город від залишків рослин та деревини. Адже у таких залишках часто зимують шкідники. Грядки слід перекопати — це допоможе знищити бур'яни та полегшить весняні роботи.

Жінка перекопує город восени. Фото: stock.adobe.com

3. Перекопування грядок

Осіннє перекопування важливе для підготовки ґрунту до весни. Глибоке перекопування знищить залишки шкідників та покращить аерацію ґрунту, що зробить землю більш родючою.

4. Утеплення багаторічних рослин

Багаторічні культури слід захистити від морозів, замульчувавши їх листям, соломою або тирсою. Це вбереже кореневу систему від промерзання.

5. Посів сидератів

Сидерати покращують структуру ґрунту та насичують його поживними речовинами. Жовтневий посів допомагає захистити землю від ерозії. Висаджуйте такі сидерати, щоб підготувати ґрунт до весни:

жито;

гірчицю;

бобові культури;

люпин.

Чоловік працює на городі восени. Фото: shutterstock.com

6. Дезінфекція ґрунту

Щоб захистити ґрунт від грибкових хвороб і шкідників, проведіть дезінфекцію спеціальними препаратами або народними засобами, такими як мідний купорос або настій часнику. Це допоможе зберегти здоров'я рослин у наступному сезоні.

7. Очищення і зберігання інструментів

Після завершення всіх робіт обов'язково очистіть і змастіть усі інструменти, щоб вони збереглися у гарному стані до весни.

Раніше ми підготували місячний посівний календар на жовтень 2024 року, який стане вашим незамінним помічником та допоможе обрати найвдаліші дати для роботи з рослинами.

Нагадаємо, ми розповідали, як ефективно очистити ґрунт від дротяника та хруща.

Також ділимося з вами корисною порадою, як захистити хвойні рослини в саду від морозів.