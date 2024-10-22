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Что нужно успеть сделать на огороде до конца октября — семь главных дел

22 октября 2024 03:13
Александра Ткачук - Редактор
Что обязательно нужно успеть сделать на огороде до конца октября — список дел
Женщина работает на огороде осенью. Фото: stock.adobe.com
Александра Ткачук - Редактор

Октябрь — идеальное время для завершения работ на огороде и подготовки участка к зиме. Перед огородниками стоит немало задач: собрать урожай, посеять озимые культуры, перекопать и подкормить почву.

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Новини.LIVE предлагает список из семи главных дел, которые следует обязательно успеть завершить до конца октября, чтобы подготовить ваш огород к будущим холодам и обеспечить себя щедрым урожаем в новом сезоне.

Что следует сделать на огороде до конца октября — семь главных дел

1. Посадка озимых культур

В октябре самое время высадить следующие озимые культуры:

  • чеснок;
  • репчатый лук;
  • морковь;
  • редис;
  • шпинат;
  • лук-порей.

Лучшие дни для этого по лунному календарю: 22, 25, 26, 29 и 30 октября. Посеянные семена опытные огородники рекомендуют присыпать смесью земли с перегноем для защиты от морозов.

2. Уборка огорода

Перед наступлением заморозков важно очистить огород от остатков растений и древесины. Ведь в таких остатках часто зимуют вредители. Грядки следует перекопать — это поможет уничтожить сорняки и облегчит весенние работы.

 

Что следует сделать на огороде до конца октября – семь главных дел
Женщина перекапывает огород осенью. Фото: stock.adobe.com

3. Перекапывание грядок

Осенняя перекопка важна для подготовки почвы к весне. Глубокая перекопка уничтожит остатки вредителей и улучшит аэрацию почвы, что сделает землю более плодородной.

4. Утепление многолетних растений

Многолетние культуры следует защитить от морозов, замульчировав их листьями, соломой или опилками. Это убережет корневую систему от промерзания.

5. Посев сидератов

Сидераты улучшают структуру почвы и насыщают ее питательными веществами. Октябрьский посев помогает оградить землю от эрозии. Высаживайте такие сидераты, чтобы подготовить почву к весне:

  • рожь;
  • горчицу;
  • бобовые культуры;
  • люпин.

 

Что сделать на огороде до конца октября обязательно
Мужчина работает на огороде осенью. Фото: shutterstock.com

6. Дезинфекция почвы

Чтобы защитить почву от грибковых болезней и вредителей, проведите дезинфекцию специальными препаратами или народными средствами, такими как медный купорос или настой чеснока. Это поможет сохранить здоровье растений в следующем сезоне.

7. Очистка и хранение инструментов

После завершения работ обязательно очистите и смажьте все инструменты, чтобы они сохранились в хорошем состоянии до весны.

Ранее мы подготовили лунный посевной календарь на октябрь 2024 года, который станет вашим незаменимым помощником и поможет выбрать самые удачные даты для работы с растениями.

Напомним, мы рассказывали, как эффективно очистить почву от проволочника и майского жука.

Также делимся с вами полезным советом, как оградить хвойные растения в саду от морозов.

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