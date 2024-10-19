Як підготувати хвойні рослини в саду до зими — прості поради садівників

Укриття хвойної рослини в саду на зиму. Фото: gradinamax.com.ua

Заведено вважити, що хвойні культури не бояться морозів, проте це далеко від правди. Вони так само ризикують загинути через низькі температури. Щоб ваші хвойні рослини пережили зиму без шкоди, важливо підготувати їх до холоду вже в осінній період.

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Яких простих правил слід дотримуватися, щоб захистити ці рослини від морозів і зберегти їх здоров'я та красу, розповідаємо далі.

1. Правильне підживлення восени

У вересні або на початку жовтня варто внести підживлення для хвойних рослин. Головні корисні речовини, які знадобляться — це калій та фосфор. Вони зміцнюють кореневу систему, покращують імунітет рослин і готують їх до холодів. Комплексні добрива з мінімальним вмістом азоту найкраще підходять для цього періоду.

Для додаткового підживлення рекомендується використовувати монокалій фосфат (1 ст. л. на 10 л води). Це підживлення допоможе вашим хвойним зміцніти, щоб вони могли витримати морозні умови.

Уникайте органіки восени, щоб не порушити природний процес підготовки до зими. Хоча органічні добрива є корисними для багатьох рослин, для хвойних вони можуть бути шкідливими в цей період.

Підживлення хвойної рослини. Фото: pexels.com

2. Мульчування кореневої системи

Щоб захистити корені хвойних від морозів, варто мульчувати ґрунт навколо стовбура. Для цього використовуйте:

торф;

соснову кору;

тирсу.

Ці матеріали створить додатковий захисний шар і допоможуть зберегти вологу.

Підготовлені до зими хвойні рослини. Фото: google.com

3. Захист від вітру та сонця

Зимові вітри та сонячні опіки можуть нашкодити хвойним рослинам. Для захисту від вітру встановіть екрани або огорожі, а щоб уникнути сонячних опіків на початку весни — обгорніть рослини спеціальною агротканиною або мішковиною.

Дотримуючись цих простих, але ефективних рекомендацій, ви допоможете вашим хвойним рослинам пережити зиму без шкоди.

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