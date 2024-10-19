Как подготовить хвойные растения в саду к зиме – простые советы садоводов.

Укрытие хвойного растения в саду на зиму. Фото: gradinamax.com.ua

Принято считать, что хвойные культуры не боятся морозов, однако это далеко от правды. Они также рискуют погибнуть из-за низких температур. Чтоб ваши хвойные растения пережили зиму без вреда, необходимо приготовить их к холоду уже в осенний период.

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1. Правильная подкормка осенью

В сентябре или начале октября следует внести подкормку для хвойных растений. Главные полезные вещества, которые понадобятся — это калий и фосфор. Они укрепляют корневую систему, улучшают иммунитет растений и готовят их к холодам. Комплексные удобрения с минимальным содержанием азота лучше всего подходят для этого периода.

Для дополнительной подкормки рекомендуется использовать монокалий фосфат (1 ст. л. на 10 л воды). Эта подкормка поможет вашим хвойным окрепнуть, чтобы они могли выдержать морозные условия.

Избегайте органики осенью, чтобы не нарушить естественный процесс подготовки к зиме. Хотя органические удобрения полезны для многих растений, для хвойных они могут быть вредными в этот период.

Подкормка хвойного растения. Фото: pexels.com

2. Мульчирование корневой системы

Чтобы защитить корни хвойных от морозов, следует мульчировать почву вокруг ствола. Для этого используйте:

торф;

сосновую кору;

опилки.

Эти материалы создадут дополнительный защитный слой и помогут сохранить влагу.

Подготовленные к зиме хвойные растения. Фото: google.com

3. Защита от ветра и солнца

Зимние ветры и солнечные ожоги могут навредить хвойным растениям. Для защиты от ветра установите экраны или ограждения, а чтобы избежать солнечных ожогов в начале весны — оберните растения специальной агротканью или мешковиной.

Следуя этим простым, но эффективным рекомендациям, вы поможете вашим хвойным растениям пережить зиму без ущерба.

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