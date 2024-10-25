Какие растения можно посадить в ноябре 2024 — список полезных культур и советы

Пара осенью сажает цветы в саду. Фото: freepik.com

Ноябрь — это еще далеко не конец сезона для садоводов. Напротив, если погодные условия благоприятны, можно еще успеть высадить некоторые культуры, которые принесут урожай или хорошее цветение в следующем году. Температура почвы, влажность и отсутствие длительных заморозков — это ключевые факторы для поздней осенней посадки.

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Растения, которые можно посадить в ноябре

Тюльпаны

Температура посадки: от +7 °C до +10 °C.

Особенности: тюльпаны сажают на солнечных участках или в полутени, в хорошо дренированных почвах. Поздняя посадка помогает избежать распространения грибковых заболеваний, таких как серая гниль. Для дренажа можно использовать песок или торф.

Практический совет: перед посадкой дайте почве хорошо увлажниться, но не допускайте застоя воды.

Нарциссы

Температура посадки: не ниже +10 °C.

Особенности: нарциссы предпочитают суглинок, хорошо переносят солнце и полутень. Кислые почвы для них не подходят, поэтому можно добавить немного извести для нейтрализации кислотности.

Практический совет: используйте песок или торф для улучшения дренажа, что поможет избежать застоя воды, который может повредить корневую систему.

Посадка цветов под зиму. Фото: shutterstock.com

Яблони

Время посадки: первая половина ноября.

Оптимальная температура для посадки: днем от +10 °C до +15 °С, а ночью — около +5 °С.

Особенности: для поздней посадки выбирайте зимостойкие сорта. Сажайте яблони в хорошо освещенных местах, на расстоянии 3х3 м, чтобы обеспечить достаточно пространства для корневой системы.

Практический совет: оптимальными для яблонь песчаные и суглинистые почвы с рН близким к 7. После посадки обеспечьте регулярное увлажнение, но без застоя воды.

Посадка саженца в открытую почву осенью. Фото: freepik.com

Ягодные культуры

Что можно сажать: крыжовник, смородину, ежевику, иргу.

Особенности: много ягодных кустарников можно высаживать даже в ноябре, если почва еще не промерзла. Выбирайте зимостойкие сорта и светолюбивые культуры, хорошо растущие на слабокислых почвах.

Практический совет: ежевика, в частности, хорошо уродит на песчаных и черноземных почвах с уровнем рН 5,5-6,5. Обеспечьте хороший дренаж и солнечное место для посадки.

Ревень

Преимущества: ревень — это многолетняя холодостойкая культура, которую следует посадить осенью для продолжительного урожая следующего сезона.

Особенности: сажайте ревень на солнечном участке или в полутени, на легких плодородных почвах. Глубина посадки семян — 2-3 см.

Практический совет: при осенней посадке не поливайте ревень чрезмерно, ведь осенняя влага естественно увлажнит почву.

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