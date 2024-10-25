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Что посадить на даче в ноябре 2024 — список полезных растений

25 октября 2024 15:34
Александра Ткачук - Редактор
Какие растения можно посадить в ноябре 2024 — список полезных культур и советы
Пара осенью сажает цветы в саду. Фото: freepik.com
Александра Ткачук - Редактор

Ноябрь — это еще далеко не конец сезона для садоводов. Напротив, если погодные условия благоприятны, можно еще успеть высадить некоторые культуры, которые принесут урожай или хорошее цветение в следующем году. Температура почвы, влажность и отсутствие длительных заморозков — это ключевые факторы для поздней осенней посадки.

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Растения, которые можно посадить в ноябре

Тюльпаны

Температура посадки: от +7 °C до +10 °C.

Особенности: тюльпаны сажают на солнечных участках или в полутени, в хорошо дренированных почвах. Поздняя посадка помогает избежать распространения грибковых заболеваний, таких как серая гниль. Для дренажа можно использовать песок или торф.

Практический совет: перед посадкой дайте почве хорошо увлажниться, но не допускайте застоя воды.

Нарциссы

Температура посадки: не ниже +10 °C.

Особенности: нарциссы предпочитают суглинок, хорошо переносят солнце и полутень. Кислые почвы для них не подходят, поэтому можно добавить немного извести для нейтрализации кислотности.

Практический совет: используйте песок или торф для улучшения дренажа, что поможет избежать застоя воды, который может повредить корневую систему.

 

Растения, которые можно посадить в ноябре
Посадка цветов под зиму. Фото: shutterstock.com

Яблони

Время посадки: первая половина ноября.

Оптимальная температура для посадки: днем от +10 °C до +15 °С, а ночью — около +5 °С.

Особенности: для поздней посадки выбирайте зимостойкие сорта. Сажайте яблони в хорошо освещенных местах, на расстоянии 3х3 м, чтобы обеспечить достаточно пространства для корневой системы.
Практический совет: оптимальными для яблонь песчаные и суглинистые почвы с рН близким к 7. После посадки обеспечьте регулярное увлажнение, но без застоя воды.

 

Что посадить на даче в ноябре 2024 года — список полезных растений
Посадка саженца в открытую почву осенью. Фото: freepik.com

Ягодные культуры

Что можно сажать: крыжовник, смородину, ежевику, иргу.

Особенности: много ягодных кустарников можно высаживать даже в ноябре, если почва еще не промерзла. Выбирайте зимостойкие сорта и светолюбивые культуры, хорошо растущие на слабокислых почвах.

Практический совет: ежевика, в частности, хорошо уродит на песчаных и черноземных почвах с уровнем рН 5,5-6,5. Обеспечьте хороший дренаж и солнечное место для посадки.

Ревень

Преимущества: ревень — это многолетняя холодостойкая культура, которую следует посадить осенью для продолжительного урожая следующего сезона.

Особенности: сажайте ревень на солнечном участке или в полутени, на легких плодородных почвах. Глубина посадки семян — 2-3 см.

Практический совет: при осенней посадке не поливайте ревень чрезмерно, ведь осенняя влага естественно увлажнит почву.

Ранее мы рассказывали, что нужно успеть сделать в огороде до конца октября.

Напомним, мы писали, как сделать садовый вар для лечения деревьев.

Также делимся полезным советом, чем обработать сад осенью, чтобы уничтожить тлю.

растения советы цветы огород дача сад

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