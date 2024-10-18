Які квіти обов'язково викопувати восени — як і коли це робити, поради садівникам

Людина, яка викопує квіти на клумбі. Фото: Daily Express

Восени всім дачникам необхідно підготувати свої рослини для зимового сезону — одні треба утеплити, а інші варто зовсім викопати. Дізнайтеся, які рослини в саду краще не залишати в землі на зиму через те, що вони можуть загинути.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Цибулинні рослини

Такі популярні цибулинні квіти, як нарциси, гіацинти, крокуси, лілії і тюльпани завжди тішать око своєю красою. Теоретично вони можуть жити в землі взимку, адже останнім часом зими стають все теплішими. Однак, досвідчені садівники радять викопувати ці рослини один раз на два-три роки.

Річ у тому, що ці квіти розростаються і роблять клумбу густішою, а самим їм не вистачає поживних елементів, через що вони стають маленькими і зовсім перестають квітнути через декілька років. У землі в такому випадку порушується процес циркуляції повітря, через що там з’являється грибок, який здатний вбити рослину.

Вирощування тюльпанів на клумбі. Фото: Pinterest

Бульбоцибулинні рослини

Квіти, які ростуть бульбами і цибулинами, також не повинні бути в землі в зимовий період. Річ у тому, що такі рослини не зможуть пережити занадто низькі температури повітря. Йдеться про такі популярні бульбоцибулинні квіти, як:

Жоржини

Анемони

Канни

Гладіолуси

Бегонії

Жоржини рожевого відтінку в саду. Фото: Pixabay

Коли викопувати квіти восени

Садівники з досвідом рекомендують викопувати рослини у вересні або жовтні. Однак, треба дивитися на зовнішній вигляд квітів. Так, ознаками того, що вже можна викопувати рослини, є:

Пожовтіння і опадання листя

Денна температура нижче п’ять градусів тепла, а нічна – нижче нуля

Теплий ґрунт

Викопані цибулини квітів на городі. Фото: Gardening Know How

Як правильно викопувати квіти восени

Спочатку відступить десять або 15 сантиметрів від куща і лопатою або вилами підкопайте обережно рослину під кутом у напрямку стебла. Потім дістаньте бульби або цибулини з грудкою землі, після чого посушіть їх п’ять-десять днів у місці, де є затінок і циркуляція повітря.

Обріжте наземні частини рослини, залишивши лише здорові корінці та цибулини, і тримайте викопані квіти в місці, де сухо, темно і температура становить від п’яти до десяти градусів тепла.

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