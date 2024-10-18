Які квіти обов'язково викопувати восени — як і коли це робити, поради садівникам

Обов'язково викопайте ці квіти восени, щоб не дати їм замерзнути взимку
Восени всім дачникам необхідно підготувати свої рослини для зимового сезону — одні треба утеплити, а інші варто зовсім викопати. Дізнайтеся, які рослини в саду краще не залишати в землі на зиму через те, що вони можуть загинути.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.
Які квіти краще викопати восени
Цибулинні рослини
Такі популярні цибулинні квіти, як нарциси, гіацинти, крокуси, лілії і тюльпани завжди тішать око своєю красою. Теоретично вони можуть жити в землі взимку, адже останнім часом зими стають все теплішими. Однак, досвідчені садівники радять викопувати ці рослини один раз на два-три роки.
Річ у тому, що ці квіти розростаються і роблять клумбу густішою, а самим їм не вистачає поживних елементів, через що вони стають маленькими і зовсім перестають квітнути через декілька років. У землі в такому випадку порушується процес циркуляції повітря, через що там з’являється грибок, який здатний вбити рослину.
Бульбоцибулинні рослини
Квіти, які ростуть бульбами і цибулинами, також не повинні бути в землі в зимовий період. Річ у тому, що такі рослини не зможуть пережити занадто низькі температури повітря. Йдеться про такі популярні бульбоцибулинні квіти, як:
- Жоржини
- Анемони
- Канни
- Гладіолуси
- Бегонії
Коли викопувати квіти восени
Садівники з досвідом рекомендують викопувати рослини у вересні або жовтні. Однак, треба дивитися на зовнішній вигляд квітів. Так, ознаками того, що вже можна викопувати рослини, є:
- Пожовтіння і опадання листя
- Денна температура нижче п’ять градусів тепла, а нічна – нижче нуля
- Теплий ґрунт
Як правильно викопувати квіти восени
Спочатку відступить десять або 15 сантиметрів від куща і лопатою або вилами підкопайте обережно рослину під кутом у напрямку стебла. Потім дістаньте бульби або цибулини з грудкою землі, після чого посушіть їх п’ять-десять днів у місці, де є затінок і циркуляція повітря.
Обріжте наземні частини рослини, залишивши лише здорові корінці та цибулини, і тримайте викопані квіти в місці, де сухо, темно і температура становить від п’яти до десяти градусів тепла.
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