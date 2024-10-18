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Обязательно выкопайте эти цветы осенью, чтобы не дать им замерзнуть зимой

18 октября 2024 21:48
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие цветы обязательно выкапывать осенью – как и когда это делать, советы садоводам
Человек, выкапывающий цветы на клумбе. Фото: Daily Express
Кристина Кучугурная - Редактор

Осенью всем дачникам необходимо подготовить свои растения для зимнего сезона — одни нужно утеплить, а другие следует совсем выкопать. Узнайте, какие растения в саду лучше не оставлять в земле на зиму из-за того, что они могут погибнуть.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Луковичные растения

Такие популярные луковичные цветы, как нарциссы, гиацинты, крокусы, лилии и тюльпаны всегда радуют глаз своей красотой. Теоретически они могут жить в земле зимой, ведь в последнее время зимы становятся все теплее. Однако, опытные садоводы советуют выкапывать эти растения один раз в два-три года.

Дело в том, что эти цветы разрастаются и делают клумбу более густой, а самим им не хватает питательных элементов, поэтому они становятся маленькими и совсем перестают цвести через несколько лет. В земле в таком случае нарушается процесс циркуляции воздуха, из-за чего там появляется грибок, способный убить растение.

Тюльпаны
Выращивание тюльпанов на клумбе. Фото: Pinterest

Клубнелуковичные растения

Цветы, растущие клубнями и луковицами, также не должны быть в земле в зимний период. Дело в том, что такие растения не могут пережить слишком низкие температуры воздуха. Речь идет о таких популярных клубнелуковичных цветах, как:

  • Георгины
  • Анемоны
  • Канны
  • Гладиолусы
  • Бегонии
Георгины
Георгины розового оттенка в саду. Фото: Pixabay

Когда выкапывать цветы осенью

Садоводы с опытом рекомендуют выкапывать растения в сентябре или октябре. Однако, нужно смотреть на внешний вид цветов. Так, признаками того, что уже можно выкапывать растения, являются:

  • Пожелтение и опадание листьев
  • Дневная температура ниже пяти градусов тепла, а ночная — ниже нуля
  • Теплая почва
Луковицы цветов
Выкопанные луковицы цветов на огороде. Фото: Gardening Know How

Как правильно выкапывать цветы осенью

Сначала отступите десять или 15 сантиметров от куста и лопатой или вилами подкопайте осторожно растение под углом в направлении стебля. Затем достаньте клубни или луковицы с грудой земли, после чего посушите их пять-десять дней в месте, где есть тень и циркуляция воздуха.

Обрежьте наземные части растения, оставив только здоровые корешки и луковицы, и держите выкопанные цветы в месте, где сухо, темно и температура составляет от пяти до десяти градусов тепла.

Напомним, мы писали о том, как правильно нужно обрезать гортензию осенью.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно посадить розы в саду осенью.

Также мы сообщали о том, как правильно следует выкапывать гладиолусы в осенний сезон.

осень растения советы цветы сад

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