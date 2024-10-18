Какие цветы обязательно выкапывать осенью – как и когда это делать, советы садоводам

Человек, выкапывающий цветы на клумбе. Фото: Daily Express

Осенью всем дачникам необходимо подготовить свои растения для зимнего сезона — одни нужно утеплить, а другие следует совсем выкопать. Узнайте, какие растения в саду лучше не оставлять в земле на зиму из-за того, что они могут погибнуть.

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Луковичные растения

Такие популярные луковичные цветы, как нарциссы, гиацинты, крокусы, лилии и тюльпаны всегда радуют глаз своей красотой. Теоретически они могут жить в земле зимой, ведь в последнее время зимы становятся все теплее. Однако, опытные садоводы советуют выкапывать эти растения один раз в два-три года.

Дело в том, что эти цветы разрастаются и делают клумбу более густой, а самим им не хватает питательных элементов, поэтому они становятся маленькими и совсем перестают цвести через несколько лет. В земле в таком случае нарушается процесс циркуляции воздуха, из-за чего там появляется грибок, способный убить растение.

Выращивание тюльпанов на клумбе. Фото: Pinterest

Клубнелуковичные растения

Цветы, растущие клубнями и луковицами, также не должны быть в земле в зимний период. Дело в том, что такие растения не могут пережить слишком низкие температуры воздуха. Речь идет о таких популярных клубнелуковичных цветах, как:

Георгины

Анемоны

Канны

Гладиолусы

Бегонии

Георгины розового оттенка в саду. Фото: Pixabay

Когда выкапывать цветы осенью

Садоводы с опытом рекомендуют выкапывать растения в сентябре или октябре. Однако, нужно смотреть на внешний вид цветов. Так, признаками того, что уже можно выкапывать растения, являются:

Пожелтение и опадание листьев

Дневная температура ниже пяти градусов тепла, а ночная — ниже нуля

Теплая почва

Выкопанные луковицы цветов на огороде. Фото: Gardening Know How

Как правильно выкапывать цветы осенью

Сначала отступите десять или 15 сантиметров от куста и лопатой или вилами подкопайте осторожно растение под углом в направлении стебля. Затем достаньте клубни или луковицы с грудой земли, после чего посушите их пять-десять дней в месте, где есть тень и циркуляция воздуха.

Обрежьте наземные части растения, оставив только здоровые корешки и луковицы, и держите выкопанные цветы в месте, где сухо, темно и температура составляет от пяти до десяти градусов тепла.

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