Какие цветы обязательно выкапывать осенью – как и когда это делать, советы садоводам

Обязательно выкопайте эти цветы осенью, чтобы не дать им замерзнуть зимой
Осенью всем дачникам необходимо подготовить свои растения для зимнего сезона — одни нужно утеплить, а другие следует совсем выкопать. Узнайте, какие растения в саду лучше не оставлять в земле на зиму из-за того, что они могут погибнуть.
Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.
Какие цветы лучше выкопать осенью
Луковичные растения
Такие популярные луковичные цветы, как нарциссы, гиацинты, крокусы, лилии и тюльпаны всегда радуют глаз своей красотой. Теоретически они могут жить в земле зимой, ведь в последнее время зимы становятся все теплее. Однако, опытные садоводы советуют выкапывать эти растения один раз в два-три года.
Дело в том, что эти цветы разрастаются и делают клумбу более густой, а самим им не хватает питательных элементов, поэтому они становятся маленькими и совсем перестают цвести через несколько лет. В земле в таком случае нарушается процесс циркуляции воздуха, из-за чего там появляется грибок, способный убить растение.
Клубнелуковичные растения
Цветы, растущие клубнями и луковицами, также не должны быть в земле в зимний период. Дело в том, что такие растения не могут пережить слишком низкие температуры воздуха. Речь идет о таких популярных клубнелуковичных цветах, как:
- Георгины
- Анемоны
- Канны
- Гладиолусы
- Бегонии
Когда выкапывать цветы осенью
Садоводы с опытом рекомендуют выкапывать растения в сентябре или октябре. Однако, нужно смотреть на внешний вид цветов. Так, признаками того, что уже можно выкапывать растения, являются:
- Пожелтение и опадание листьев
- Дневная температура ниже пяти градусов тепла, а ночная — ниже нуля
- Теплая почва
Как правильно выкапывать цветы осенью
Сначала отступите десять или 15 сантиметров от куста и лопатой или вилами подкопайте осторожно растение под углом в направлении стебля. Затем достаньте клубни или луковицы с грудой земли, после чего посушите их пять-десять дней в месте, где есть тень и циркуляция воздуха.
Обрежьте наземные части растения, оставив только здоровые корешки и луковицы, и держите выкопанные цветы в месте, где сухо, темно и температура составляет от пяти до десяти градусов тепла.
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