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Як обрізати гортензію під зиму, щоб наступного року отримати пишні квіти

14 жовтня 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Як обрізати гортензію восени — поради садівникам
Садівниця, яка обрізає гортензію. Фото: House Digest
Христина Кучугурна - Редактор

Гортензію зазвичай обрізають навесні, однак осіння обрізка вважається найкращою. Якщо ви хочете отримати пишні квіти наступного року, необхідно знати, як правильно проводити цю процедуру, щоб не зіпсувати рослини.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Як правильно обрізати деревовидну гортензію

Деревовидний сорт цієї квіти дуже красивий, і з ним можна робити все, що завгодно. Однак на такій квітці є багато паростків, які можуть з’являтися на скелетних гілках або відростати від кореневих систем. Тому необхідно обрізати квітку напередодні зими. 

З деревовидною гортензією досвідчені садівники проводять такі види обрізок, як:

  • Санітарна — коли обрізаються всі пошкоджені або сухі гілки з пагонами, листя і суцвіття
  • Омолоджуюча — коли під корінь обрізаються гілки, яким більше чотирьох років
  • Проріджувальна — коли обрізаються всі гілки, що ростуть всередину куща і роблять рослини густішими, і слабкі відростки 

Однак регулярна обрізка такого сорту гортензії восени не дає гарантій того, що потім її не доведеться знову обрізати. Річ у тім, що взимку деякі гілки цієї рослини можуть зламатися.

Гортензия деревовидная
Біла деревовидна гортензія в саду. Фото: Pinterest

Як правильно обрізати метельчату гортензію

Такий сорт гортензії квітне на молодих пагонах цього сезону, тому восени можна сміливо обрізати її. Цей процес буде простішим, адже на метельчатій гортензії менше нульових пагонів, і сама вона не така густа, як деревовидна.

Причому видаляти треба нульові та слабкі відростки або ті, які ростуть всередину куща. Якщо ви хочете створити крону красивої форми, обрізайте виключно скелетні гілки, залишаючи до трьох пар розвинених бруньок.

Гортензия метельчатая
Пишна метельчата гортензія на ділянці. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто обробити тюльпани восени перед посадкою. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно викопувати гладіолуси напередодні зими. 

Також ми повідомляли про те, коли варто садити тюльпани і нарциси в саду восени.

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