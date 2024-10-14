Як обрізати гортензію восени — поради садівникам

Садівниця, яка обрізає гортензію. Фото: House Digest

Гортензію зазвичай обрізають навесні, однак осіння обрізка вважається найкращою. Якщо ви хочете отримати пишні квіти наступного року, необхідно знати, як правильно проводити цю процедуру, щоб не зіпсувати рослини.

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Як правильно обрізати деревовидну гортензію

Деревовидний сорт цієї квіти дуже красивий, і з ним можна робити все, що завгодно. Однак на такій квітці є багато паростків, які можуть з’являтися на скелетних гілках або відростати від кореневих систем. Тому необхідно обрізати квітку напередодні зими.

З деревовидною гортензією досвідчені садівники проводять такі види обрізок, як:

Санітарна — коли обрізаються всі пошкоджені або сухі гілки з пагонами, листя і суцвіття

Омолоджуюча — коли під корінь обрізаються гілки, яким більше чотирьох років

Проріджувальна — коли обрізаються всі гілки, що ростуть всередину куща і роблять рослини густішими, і слабкі відростки

Однак регулярна обрізка такого сорту гортензії восени не дає гарантій того, що потім її не доведеться знову обрізати. Річ у тім, що взимку деякі гілки цієї рослини можуть зламатися.

Біла деревовидна гортензія в саду. Фото: Pinterest

Як правильно обрізати метельчату гортензію

Такий сорт гортензії квітне на молодих пагонах цього сезону, тому восени можна сміливо обрізати її. Цей процес буде простішим, адже на метельчатій гортензії менше нульових пагонів, і сама вона не така густа, як деревовидна.

Причому видаляти треба нульові та слабкі відростки або ті, які ростуть всередину куща. Якщо ви хочете створити крону красивої форми, обрізайте виключно скелетні гілки, залишаючи до трьох пар розвинених бруньок.

Пишна метельчата гортензія на ділянці. Фото: Pinterest

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