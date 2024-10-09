Чим обробити тюльпани восени, щоб вони пережили зиму — поради садівникам

Людина, яка обприскує жовті тюльпани в саду. Фото: Freepik

Тюльпани — це красиві весняні квіти, які користуються особливою популярністю серед чоловіків. Якщо ви хочете виростити найгарніші рослини, вам необхідно знати, чим їх краще обробити восени перед посадкою, щоб вони витримали зимові морози.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Кожна справжня господиня, яка має власний сад, мріє прикрасити свою прибудинкову ділянку краще, ніж будь-хто. А тюльпани — це одні з квітів, які здатні змінити ділянку на краще. Однак, з наближенням зими необхідно подбати про ці рослини.

Зокрема, потрібно захистити тюльпани від "мінусових" температур, щоб вони стійко витримали зиму і потішили вас неймовірно красивими бутонами навесні. Дізнайтеся, чим краще обробляти ці рослини восени перед посадкою.

Красиві тюльпани рожевого кольору в саду. Фото: Pixabay

Чим варто обробити тюльпани в осінній період

Садівники з досвідом рекомендують обробляти ці весняні квіти напередодні зими базальтовим борошном або деревною золою. Спочатку залиште цибулини тюльпанів у воді, щоб зола потім краще "прилипала", потім покладіть їх у золу або посипте борошном.

Це допоможе захистити цибулини від грибкових захворювань і покращить процес живлення квітів, тим самим, підвищуючи стійкість тюльпанів до зимових морозів.

Підготовка тюльпанів до посадки. Фото: Pinterest

Чому важливо підготувати тюльпани до зими

Досвідчені садівники знають, що секрет успішного цвітіння тюльпанів — це не тільки догляд у період вирощування, а й правильна підготовка до посадки. Річ у тому, що квіти, які народжуються з цибулин, закладають бутони на майбутнє ще в осінній сезон, тому в цей період важливо доглядати рослини.

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