Як правильно саджати тюльпани та нарциси восени — терміни та поради дачникам

Посадка нарцисів та тюльпанів під зиму. Колаж: Новини.LIVE

Осіння посадка тюльпанів та нарцисів — це ключовий етап для створення яскравого та пишного весняного саду. Якщо ви бажаєте насолоджуватися квітучими клумбами вже з першими теплими днями, важливо знати, коли та як правильно садити цибулини цих квітів під зиму.

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Коли краще садити тюльпани та нарциси під зиму

І тюльпани, і нарциси висаджують у відкритий ґрунт у період з вересня по листопад.

Найкращий час для купівлі та висаджування цибулин нарцисів — через 3-4 місяці після цвітіння. Це вересень або жовтень. А для імпортованих цибулин терміни можуть бути більш пізні.

Садівники, коли висаджують тюльпани восени, орієнтуються на температуру землі. Важливо, щоб квітка встигла вкоренитися, але не почала розвиватися та рости. Оптимальною умовою для цього є температура ґрунту +7°C. Також можна орієнтуватися за температурою повітря, вночі вона має бути не нижче за +3°C.

Посадка цибулинних квітів восени. Фото: istockphoto.com

Як підготувати ґрунт до посадки тюльпанів та нарцисів

Необхідно заздалегідь підготувати місце, де будуть рости квіти:

позбутися бур'янів;

перекопати ґрунт;

внести компост або перегній;

о птимальний рівень pH для тюльпанів і нарцисів — від 6.0 до 7.0, тобто слабокислий або нейтральний ґрунт. Якщо ґрунт занадто кислий, можна внести доломітове борошно або вапно для його нейтралізації.

Тюльпани та нарциси люблять пухкий і добре удобрений ґрунт. Найкраще підходять супіщані або суглинкові ґрунти, збагачені органічними речовинами.

Також важливо, щоб ґрунт був добре дренованим, адже цибулини цих рослин не витримують застою води, що може призвести до їх загнивання. Якщо ваш ґрунт занадто важкий і глинистий, варто додати пісок для поліпшення дренажу.

Посадка цибулинних квітів під зиму. Фото: shutterstock.com

Як обробити цибулини квітів перед посадкою

Перед посадкою бажано обробити цибулини квітів фунгіцидом, щоб запобігти грибковим захворюванням. Необхідно замочити посадковий матеріал у розчині фунгіциду на 30 хвилин. Після обробки цибулини слід добре просушити перед посадкою. Для захисту від шкідників, можна використовувати інсектицидні засоби.

Також старий та добрий метод, який допомагає знезаразити цибулини — марганцівка. Приготуйте слабкий розчин марганцівки (блідо-рожевого кольору). Замочіть цибулини на 30 хвилин, потім дайте їм підсохнути.

Обсипте цибулини золою перед посадкою, щоб забезпечити додатковий захист і живлення. Деревна зола є природним антисептиком, що також знижує ризик грибкових хвороб.

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