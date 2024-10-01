Как правильно сажать тюльпаны и нарциссы осенью - сроки и советы дачникам

Посадка нарциссов и тюльпанов под зиму. Коллаж: Новости.

Осенняя посадка тюльпанов и нарциссов – это ключевой этап для создания яркого и пышного весеннего сада. Если вы хотите наслаждаться цветущими клумбами уже с первыми теплыми днями, важно знать, когда и как правильно сажать луковицы этих цветов под зиму.

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Когда лучше сажать тюльпаны и нарциссы под зиму

И тюльпаны, и нарциссы высаживают в открытую почву в период с сентября по ноябрь.

Лучшее время для покупки и высадки луковиц нарциссов – через 3 – 4 месяца после цветения. Это сентябрь или октябрь. А для импортированных луковиц сроки могут быть более поздними.

Садоводы, когда высаживают тюльпаны осенью, ориентируются на температуру земли. Важно, чтобы цветок успел укорениться, но не начал развиваться и расти. Оптимальным условием для этого является температура почвы +7°C

Если земля не промерзла, посадить луковицы тюльпанов можно даже в декабре, но следует заметить, что цветы тогда появятся месяц-полтора позже.

Посадка луковичных цветов осенью. Фото: istockphoto.com

Какие особенности осенней посадки тюльпанов и нарциссов

Дачники должны предварительно подготовить клумбу под посадку тюльпанов и нарциссов. Чтобы не дать сорнякам развиваться, лучше держать почву под пленкой.

Перед посадкой луковичные цветы также рекомендуется приготовить. Их обычно замачивают в растворе фитоспорина. Благодаря этому можно предотвратить развитие гнили.

В клумбу следует внести компост, а затем слой грунта и песка. При необходимости можно добавить немного удобрения AVA. Подобный подход обеспечит хорошее приживание луковиц. В результате уже в следующем году можно насладиться их цветением.

Глубина посадки может отличаться и зависит от нескольких факторов. Цветоводы не рекомендуют сажать все луковичные цветы в один день. Сверху луковицы нужно присыпать песком либо торфом.

Посадка луковичных цветов под зиму. Фото: shutterstock.com

Как выбрать лучшие луковицы

При покупке луковичных растений особое внимание следует уделять их размеру. Это связано с тем, что от него зависит качество цветения. Также нужно внимательно осмотреть луковицы на наличие повреждений. Если обнаружили гнилые места или запах плесени, то от покупки лучше отказаться.

Также садоводы должны учитывать, что луковицы низкорослых растений несколько меньше обычных. При этом у сортов разного цвета луковицы должны быть разного цвета. Покупать луковицы лучше после досмотра, поэтому пользоваться доставкой не следует.

Как разделать луковицы цветов перед посадкой

Перед тем как приступить к посадке, обязательно нужно осмотреть все луковицы. На этом этапе необходимо отбраковать луковицы, которые не смогли хорошо сохраниться. Перед посадкой также рекомендуется очистить и обработать от различных инфекций. Это связано с тем, что в продаже часто можно увидеть луковицы, зараженные пеницильной гнилью. Болезнь чаще всего проявляется на чешуйках луковиц.

Если пятна гнили еще небольшие, можно попытаться вылечить луковицу. Однако если снять покровные чешуи, то можно выявить признаки фузариоза. Таких луковиц нужно немедленно избавиться, потому что эта болезнь быстро распространяется по всему саду. Для этого луковицы необходимо зачистить, а затем присыпать срезы с помощью порошкообразного фунгицида.

При этом они обязательно должны просохнуть в течение 2-3 дней. Перед посадкой все луковицы также нужно обработать в жидком протравителе. Обычно садоводы используют препараты "Максим" или "Витарос".

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