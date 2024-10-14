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Как обрезать гортензию под зиму, чтобы в следующем году получить пышные цветы

14 октября 2024 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Как обрезать гортензию осенью — советы садоводам
Садовница, обрезающая гортензию. Фото: House Digest
Кристина Кучугурная - Редактор

Гортензию обычно обрезают весной, однако, осенняя обрезка считается самой лучшей. Если вы хотите получить пышные цветы в следующем году, необходимо знать, как правильно проводить эту процедуру, чтобы не испортить растения.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Как правильно обрезать древовидную гортензию

Деревовидный сорт этого цветка очень красивый, и с ним можно делать все, что угодно. Однако на таком цветке есть много побегов, которые могут появляться на скелетных ветвях или отрастать от корневых систем. Поэтому необходимо обрезать цветок в преддверии зимы.

С древовидной гортензией опытные садоводы проводят такие виды обрезок, как:

  • Санитарная — когда обрезаются все поврежденные или сухие ветви с побегами, листья и соцветия
  • Омолаживающая — когда под корень обрезаются ветки, которым больше четырех лет
  • Прореживающая — когда обрезаются все ветви, растущие внутрь куста и делающие растения более густыми, и слабые отростки

Однако регулярная обрезка такого сорта гортензии осенью не дает гарантий того, что потом ее не придется снова обрезать. Дело в том, что зимой некоторые ветви этого растения могут сломаться.

Гортензия древовидная
Белая деревовидная гортензия в саду. Фото: Pinterest

Как правильно обрезать метельчатую гортензию

Такой сорт гортензии цветет на молодых побегах этого сезона, поэтому осенью можно смело обрезать ее. Этот процесс будет проще, ведь на метельчатой гортензии меньше нулевых побегов, и сама она не такая густая, как древовидная.

Причем удалять надо нулевые и слабые отростки или те, которые растут внутрь куста. Если вы хотите создать крону красивой формы, обрезайте исключительно скелетные ветки, оставляя до трех пар развитых почек.

Гортензия метельчатая
Пышная метельчатая гортензия на участке. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, чем следует обработать тюльпаны осенью перед посадкой.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно выкапывать гладиолусы в преддверии зимы.

Также мы сообщали о том, когда следует сажать тюльпаны и нарциссы в саду осенью.

растения цветы советы сад гортензия

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