Як зберігати цибулини квітів до весни — корисні поради від садівників

Садівник готує цибулини квітів до зими. Фото: shutterstock.com

Багато садівників неправильно зберігають цибулини квітів, просто складаючи їх у підвал або комору. Проте, це може призвести до швидкого псування посадкового матеріалу. Як результат, навесні саджати буде практично нічого.

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Щоб уникнути втрат, є кілька важливих правил та методів, які допоможуть зберегти цибулини квітів здоровими. Про них ми й розповімо далі у нашому матеріалі.

Посадковий матеріал для квітучого саду. Фото: shutterstock.com

Як зберігати цибулини квітів взимку — правила, поради та методи

Перше правило зберігання цибулинних квітів — оглянути на наявність гнилі, пошкоджень, а також зараження грибком або хворобами. Якщо такі є, їх треба утилізувати негайно.

Здорові цибулини слід очистити від залишків землі, видалити старе коріння та лушпиння.

Досвідчені садівники радять для профілактики хвороб обробити майбутній посадковий матеріал в розчині марганцівки або фунгіцидів протягом 20 хвилин. Після чого цибулини необхідно просушити.

Зберігайте ваш посадковий матеріал у добре провітрюваному приміщенні, де немає застою повітря, щоб уникнути гниття.

Цибулини квітів найкраще зберігати за температури від +10 до +15°C. Вологість повітря має бути на рівні 60-70%. Ці умови дозволять запобігти пересиханню та гниттю, забезпечуючи оптимальні умови для якісного збереження до самої весни.

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