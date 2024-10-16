Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как защитить луковицы цветов зимой — надежные методы хранения arrow

Как защитить луковицы цветов зимой — надежные методы хранения

16 октября 2024 06:52
Александра Ткачук - Редактор
Как хранить луковицы цветов до весны — полезные советы от садоводов
Садовод готовит луковицы цветов к зиме. Фото: shutterstock.com
Александра Ткачук - Редактор

Многие садоводы неправильно хранят луковицы цветов, просто складывая их в подвал или амбар. Однако это может привести к быстрой порче посадочного материала. Как результат, весной сажать будет практически нечего.

Читайте также:

Чтобы избежать потерь, есть несколько важных правил и методов, которые помогут сохранить здоровые луковицы цветов. О них мы расскажем далее в нашем материале.

 

Как хранить луковицы цветов зимой — правила, советы и методы
Посадочный материал для цветущего сада. Фото: shutterstock.com

Как хранить луковицы цветов зимой — правила, советы и методы

Первое правило хранения луковичных цветов — осмотреть на наличие гнили, повреждений, а также заражения грибком или болезнями. Если таковые есть, их нужно утилизировать немедленно.

Здоровые луковицы следует очистить от остатков земли, удалить старые корни и шелуху.

Опытные садоводы советуют для профилактики болезней обработать будущий посадочный материал в растворе марганцовки или фунгицидов в течение 20 минут. После чего луковицы необходимо просушить.

Храните посадочный материал в хорошо проветриваемом помещении, где нет застоя воздуха, чтобы избежать гниения.

Луковицы цветов лучше хранить при температуре от +10 до +15°C. Влажность воздуха должна быть на уровне 60-70%. Эти условия позволят предотвратить пересыхание и гниение, обеспечивая оптимальные условия для качественного сохранения до самой весны.

Ранее мы писали, как правильно сажать розы осенью, чтобы создать идеальные условия для пышного цветения.

Напомним, мы сообщали, как обрезать гортензию под зиму, чтобы в следующем году получить пышные цветы.

Также мы рассказывали, как помочь пионам пережить зиму.

зима цветы советы садоводы сад луковицы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:12 Во Львовской области произошел пожар на территории автобусного завода — фото

08:02 На Волыни судили работника ТЦК, который безосновательно исключал мужчин из учета

08:00 Денежная помощь для подготовки к зиме для четырех регионов — какие условия

Text

08:00 Снижение мобилизационного возраста и подготовка Украины к зиме — эфир Ранок.LIVE

07:54 Жена Гусева появилась в соцсетях в пикантном образе — фото

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

07:32 В Киевской области прогремели мощные взрывы

07:30 Небольшие предприятия по производству дронов не могут бронировать своих работников

07:21 Мужчина продавал гранатометы, чтобы купить автомобиль на фронт — как наказал суд

07:03 Во время жарки пенится масло — что это значит и как избежать

07:01 Государственный ПриватБанк блокирует зарплатные карты во время войны — детали жалобы

08:12 Во Львовской области произошел пожар на территории автобусного завода — фото

08:02 На Волыни судили работника ТЦК, который безосновательно исключал мужчин из учета

08:00 Денежная помощь для подготовки к зиме для четырех регионов — какие условия

07:54 Жена Гусева появилась в соцсетях в пикантном образе — фото

07:32 В Киевской области прогремели мощные взрывы

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

07:30 Небольшие предприятия по производству дронов не могут бронировать своих работников

07:21 Мужчина продавал гранатометы, чтобы купить автомобиль на фронт — как наказал суд

07:03 Во время жарки пенится масло — что это значит и как избежать

07:01 Государственный ПриватБанк блокирует зарплатные карты во время войны — детали жалобы

06:55 Зарплата и отпуск впечатляют — условия службы в ВСУ для более 5 тысяч заключенных

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

Text

08:00 Снижение мобилизационного возраста и подготовка Украины к зиме — эфир Ранок.LIVE

Text

00:01 Эксперт заявил, что Израиль не сможет уничтожить военную мощь Ирана одним ударом

15 октября 2024
Text

23:13 Эксперт ответила, зачем КНДР отправила своих военных на фронт

Text

21:40 Эксперт объяснила, следует ли ожидать войну между КНДР и Южной Кореей

Text

20:05 Нардеп объяснил, как вырастет цена на электроэнергию для граждан и предприятий

Text

20:01 Готовность к зиме и новое рекрутинговое приложение в Действии — главные новости

Text

19:25 Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

18:10 Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

Text

17:50 Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова