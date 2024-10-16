Как хранить луковицы цветов до весны — полезные советы от садоводов

Садовод готовит луковицы цветов к зиме. Фото: shutterstock.com

Многие садоводы неправильно хранят луковицы цветов, просто складывая их в подвал или амбар. Однако это может привести к быстрой порче посадочного материала. Как результат, весной сажать будет практически нечего.

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Чтобы избежать потерь, есть несколько важных правил и методов, которые помогут сохранить здоровые луковицы цветов. О них мы расскажем далее в нашем материале.

Посадочный материал для цветущего сада. Фото: shutterstock.com

Как хранить луковицы цветов зимой — правила, советы и методы

Первое правило хранения луковичных цветов — осмотреть на наличие гнили, повреждений, а также заражения грибком или болезнями. Если таковые есть, их нужно утилизировать немедленно.

Здоровые луковицы следует очистить от остатков земли, удалить старые корни и шелуху.

Опытные садоводы советуют для профилактики болезней обработать будущий посадочный материал в растворе марганцовки или фунгицидов в течение 20 минут. После чего луковицы необходимо просушить.

Храните посадочный материал в хорошо проветриваемом помещении, где нет застоя воздуха, чтобы избежать гниения.

Луковицы цветов лучше хранить при температуре от +10 до +15°C. Влажность воздуха должна быть на уровне 60-70%. Эти условия позволят предотвратить пересыхание и гниение, обеспечивая оптимальные условия для качественного сохранения до самой весны.

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