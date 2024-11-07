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Врожаї будуть рекордними — чим підживити ґрунт у листопаді

7 листопада 2024 13:40
Христина Кучугурна - Редактор
Чим підживити город у листопаді, щоб покращити родючість ґрунту
Людина, яка підживлює ґрунт на городі. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Кінець осені — це сприятливий час для того, щоб покращити родючість вашого ґрунту на городі та, тим самим, підвищити рівень врожайності. Досвідчені дачники пояснили, чим варто підживити ґрунт, щоб зібрати великий врожай картоплі, томатів і огірків.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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У листопаді українські дачники починають готувати свій город до майбутнього врожаю, а саме — підживлювати його, щоб наступного року потроїти кількість овочів чи фруктів з власного городу і саду. Дізнайтеся, якими добривами це варто зробити, щоб збільшити врожай картоплі, огірків і помідорів.

Огородные работы
Процес підживлення ґрунту на городі. Фото: Pinterest

Чим слід підживити ґрунт на городі в листопаді

Для картоплі

Досвідчені дачники рекомендують підживлювати ґрунт під картоплею компостом, створеним власноруч. Він здатний перетворити навіть найбідніший ґрунт на родючий і зробити культури здоровими. Це добриво утворюється шляхом розкладання таких природних матеріалів, як:

  • Залишки їжі
  • Бадилля бур’янів
  • Опале листя
  • Гілки дерев

Щоб приготувати компост, зберіть докупи опале листя та інші компоненти. Щоб прискорити розкладання компосту, постійно зволожуйте його, перемішуйте і вентилюйте. Взимку накрийте компост сухою травою або картоном, щоб зберегти тепло і вологу.

Картофель
Вирощений врожай картоплі на городі. Фото: Pinterest

Для огірків і помідорів

Деякі дачники з досвідом в осінню пору року розкидають на городі кісткове або рибне борошно, яке містять фосфор, чим покращує структуру ґрунту. До того ж, цей елемент може зробити ґрунт на городі більш пухким і родючим.

На кожен квадратний метр городу внесіть від 50 до 100 грамів такого добрива, перекопайте город або вкрийте грядки шаром мульчі. Вже наступного року на цих ділянках можна сміливо висаджувати такі овочі, як:

  • Буряк
  • Огірки
  • Помідори
  • Морква
  • Картопля
Огурцы и помидоры
Свіжі овочі на столі. Фото: Sfera.az

Нагадаємо, ми писали про те, як підготувати ґрунт на городі до посадки огірків. 

Раніше ми розповідали про те, як підготувати теплицю до нового сезону врожаю. 

Також ми повідомляли про те, як можна розпушити ґрунт на городі без лопати.

огірки поради помідори город добрива картопля

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