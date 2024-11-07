Чем подкормить огород в ноябре, чтобы улучшить плодородие почвы

Человек, удобряющий почву на огороде. Фото: Freepik

Конец осени — это благоприятное время для того, чтобы улучшить плодородие вашей почвы на огороде и, тем самым, повысить уровень урожайности. Опытные дачники объяснили, чем следует подкормить почву, чтобы собрать большой урожай картофеля, томатов и огурцов.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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В ноябре украинские дачники начинают готовить свой огород к будущему урожаю, а именно — подкармливать его, чтобы в следующем году утроить количество овощей или фруктов из собственного огорода и сада. Узнайте, какими удобрениями это следует сделать, чтобы увеличить урожай картофеля, огурцов и помидоров.

Процесс подкормки почвы на огороде. Фото: Pinterest

Чем следует подпитать почву на огороде в ноябре

Для картофеля

Опытные дачники рекомендуют подпитывать почву под картофелем компостом, созданным собственноручно. Он способен превратить даже самую бедную почву в плодородную и сделать культуры здоровыми. Это удобрение образуется путем разложения таких природных материалов, как:

Остатки пищи

Ботва сорняков

Опавшие листья

Ветви деревьев

Чтобы приготовить компост, соберите вместе опавшие листья и другие компоненты. Чтобы ускорить разложение компоста, постоянно увлажняйте его, перемешивайте и вентилируйте. Зимой накройте компост сухой травой или картоном, чтобы сохранить тепло и влагу.

Выращенный урожай картофеля на огороде. Фото: Pinterest

Для огурцов и помидоров

Некоторые дачники с опытом в осеннее время года разбрасывают на огороде костную или рыбную муку, содержащую фосфор, что улучшает структуру почвы. К тому же, этот элемент может сделать почву на огороде более рыхлой и плодородной.

На каждый квадратный метр огорода внесите от 50 до 100 грамм такого удобрения, перекопайте огород или укройте грядки слоем мульчи. Уже в следующем году на этих участках можно смело высаживать такие овощи, как:

Свекла

Огурцы

Помидоры

Морковь

Картофель

Свежие овощи на столе. Фото: Sfera.az

Напомним, мы писали о том, как подготовить почву на огороде к посадке огурцов.

Раньше мы рассказывали о том, как подготовить теплицу к новому сезону урожая.

Также мы сообщали о том, как можно разрыхлить почву на огороде без лопаты.