Як підготувати теплицю на наступний сезон — що зробити до зими

Жінка, яка миє теплицю. Фото: Diena.lt

Після збору врожаю тим дачникам, у яких є теплиці на ділянці, необхідно підготувати їх до нового сезону. Досвідчені городники розповіли, як можна це з легкістю зробити, щоб не витратити багато грошей і нервів на цей процес на городі.

Про це розповідають на каналі "Дача Сад та Город" в Telegram.

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Як підготувати конструкцію

Якщо ви вже зібрали врожай і хочете зробити так, щоб ваша теплиця була готовою для посадки нових городніх рослин наступного сезону, тоді спочатку видаліть звідти всі рослини з бур’янами та іншим сміттям, яке там накопичилося.

Процес обприскування теплиці зсередини. Фото: Hectarul

Після цього помийте теплицю дігтярним або господарським милом. Що стосується дерев’яного каркасу, то його можна білити сумішшю гашеного вапна в поєднанні з мідним купоросом. Щоб її приготувати, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Гашене вапно — 2,5 кілограма

Вода — десять літрів

Мідний купорос — 100 грамів

Якщо ви помітили іржу на металевій конструкції, скористайтеся звичайним столовим оцтом, щоб її прибрати. І обов’язково поставте підпірки, щоб теплиця не зруйнувалася через велику кількість снігу взимку.

Як підготувати ґрунт

Щоб відновити ґрунт у теплиці після минулих врожаїв, пролийте його такими засобами, як:

Фітоспорин

Триходермін

Але обов’язково закрийте всі двері та кватирки, щоб підтримувати оптимальну температуру всередині теплиці під час обробки.

Що стосується підживлення ґрунту, то на один квадратний метр теплиці вам потрібно взяти такі добрива, як:

Суперфосфат — 50 грамів

Сульфат калію — 30 грамів

Зрілий компост

Процес підживлення ґрунту на городі. Фото: House Digest

Розсипте на ґрунті ці добрива і ретельно перекопайте землю. До речі, можете також посіяти деякі сидерати, які покращать структуру ґрунту. Йдеться про такі сидерати, як:

Фацелія

Бобові

Гірчиця

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