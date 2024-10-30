Що посадити на городі взимку — які рослини витримують морози

Людина, яка збирає врожай моркви на городі. Фото: Backyard Boss

Якщо ви думаєте, що взимку всі городні та садові роботи припиняються, то ви помиляєтеся, адже існує цілий ряд рослин, які можна садити в холодну пору року. Досвідчені дачники розповіли, які культури можна посадити на своїй ділянці в зимовий сезон.

Про це повідомляє Gardening Know How.

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Листова зелень і коренеплоди

Дачники з досвідом кажуть, що взимку на своєму городі можна посадити листову зелень і коренеплоди, але не помідори з кабачками. Річ у тім, що їм потрібно багато тепла і сонячного світла, тому їх категорично не можна садити в холоди.

Врожай кабачків на городі. Фото: Pinterest

Листя

Деякі види листя здатні витримувати морози і добре себе почувають в умовах низьких температур, тому їх також можна садити взимку. Йдеться про такі види листя, як:

Рукола

Петрушка

Азіатська зелень

Шпинат

Мангольд

Що стосується салату, то він, хоч і не такий стійкий до морозів, але смачніший, якщо його посадити тоді, коли надворі холодно.

Вирощування руколи на городі. Фото: Pinterest

Капуста

Досвідчені дачники наголошують, що капуста калі витримує навіть дуже низькі температури. Також серед видів капусти є ті, які також можуть вирощуватися в холодну пору року. Йдеться про такі види капусти, як:

Брокколі

Білокачанна капуста

Брюссельська капуста

Великий врожай капусти в теплиці. Фото: Pinterest

Які ще овочі витримують холоди

Взимку можна також сміливо садити такі коренеплоди, як:

Буряк

Пастернак

Морква

Ріпа

Річ у тім, що ці овочі витримують низькі температури і виростають смачнішими, якщо їх посадити взимку. Тоді рослини витрачають більше енергії на рості коренів і накопичують необхідний цукор для того, щоб захищати себе від морозів.

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