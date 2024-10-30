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Які рослини витримують холоди — що посадити на городі взимку

30 жовтня 2024 15:20
Христина Кучугурна - Редактор
Що посадити на городі взимку — які рослини витримують морози
Людина, яка збирає врожай моркви на городі. Фото: Backyard Boss
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ви думаєте, що взимку всі городні та садові роботи припиняються, то ви помиляєтеся, адже існує цілий ряд рослин, які можна садити в холодну пору року. Досвідчені дачники розповіли, які культури можна посадити на своїй ділянці в зимовий сезон.

Про це повідомляє Gardening Know How.

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Листова зелень і коренеплоди

Дачники з досвідом кажуть, що взимку на своєму городі можна посадити листову зелень і коренеплоди, але не помідори з кабачками. Річ у тім, що їм потрібно багато тепла і сонячного світла, тому їх категорично не можна садити в холоди.

Кабачки
Врожай кабачків на городі. Фото: Pinterest

Листя

Деякі види листя здатні витримувати морози і добре себе почувають в умовах низьких температур, тому їх також можна садити взимку. Йдеться про такі види листя, як:

  • Рукола
  • Петрушка
  • Азіатська зелень
  • Шпинат
  • Мангольд

Що стосується салату, то він, хоч і не такий стійкий до морозів, але смачніший, якщо його посадити тоді, коли надворі холодно.

Руккола
Вирощування руколи на городі. Фото: Pinterest

Капуста

Досвідчені дачники наголошують, що капуста калі витримує навіть дуже низькі температури. Також серед видів капусти є ті, які також можуть вирощуватися в холодну пору року. Йдеться про такі види капусти, як:

  • Брокколі
  • Білокачанна капуста
  • Брюссельська капуста
Капуста
Великий врожай капусти в теплиці. Фото: Pinterest

Які ще овочі витримують холоди

Взимку можна також сміливо садити такі коренеплоди, як:

  • Буряк
  • Пастернак
  • Морква
  • Ріпа

Річ у тім, що ці овочі витримують низькі температури і виростають смачнішими, якщо їх посадити взимку. Тоді рослини витрачають більше енергії на рості коренів і накопичують необхідний цукор для того, щоб захищати себе від морозів.

Нагадаємо, ми писали про те, що можна посадити на городі після збору врожаю помідорів. 

Раніше ми розповідали про те, як можна зберегти зібраний врожай буряку взимку. 

Також ми повідомляли про те, що посадити на городі, щоб захистити його від кліщів. 

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