Що посадити на городі після помідорів — поради дачникам

Збір врожаю помідорів у теплиці. Фото: Seklos.lt

У питанні вирощування того чи іншого овоча дуже важливим моментом є правильна сівозміна, адже якщо це проігнорувати, можна зіпсувати врожай. Досвідчені дачники розповіли, що можна посадити після помідорів на городі, щоб потім зібрати гарний врожай.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

Читайте також:

Якщо ви зібрали врожай помідорів, а ваша ділянка досі не засіяна новими культурами, настав час замислитися над тим, щоб там щось посадити. Якщо ви зробите все правильно, ви знизите ризики появи шкідників і захворювань у городніх культур.

Досвідчені дачники поділилися своїм досвідом і розповіли про те, які рослини можна сміливо садити на городі після томатів.

Збір врожаю помідорів на городі. Фото: Freepik

Які рослини можна висаджувати після помідорів

На грядках, де у вас росли помідори, ви можете сміливо висаджувати цілий ряд городніх культур. Зокрема, йдеться про такі рослини, як:

Зелень — петрушка, цибуля, часник, кріп, салат

Овочі — кабачки, капуста, бобові, огірки і патисони

Коренеплоди — морква, буряк, редиска, коренева селера

Сидерати — фацелія, гірчиця, жито, озима пшениця, овес

Врожай зелені в кошику. Фото: SiOL

Що можна посадити після томатів у теплиці

Якщо ваші помідори росли у теплиці, можете посадити там теж деякі рослини. Досвідчені дачники рекомендують посіяти у теплиці такі культури, як:

Зелень, яка допомагає покращити структуру ґрунту

Кабачки

Редиска

Капуста

Огірки

Гарбузові культури

Що можна посадити після томатів у відкритому ґрунті

Щоб відновити землю, знову наділити її азотом і витягнути корисні елементи із самих глибин ґрунту, можете посадити після томатів на городі такі рослини, як:

Зелень

Бобові культури

Коренеплоди

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти помідорів вважаються найкращими для посадки на городі.

Раніше ми розповідали про те, навіщо залишати в ґрунті коріння томатів на зиму.

Також ми повідомляли про те, як заморозити помідори на зиму, щоб вони збереглися в свіжому вигляді.