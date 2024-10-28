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Які рослини можна посадити на городі після томатів — поради

28 жовтня 2024 21:48
Христина Кучугурна - Редактор
Що посадити на городі після помідорів — поради дачникам
Збір врожаю помідорів у теплиці. Фото: Seklos.lt
Христина Кучугурна - Редактор

У питанні вирощування того чи іншого овоча дуже важливим моментом є правильна сівозміна, адже якщо це проігнорувати, можна зіпсувати врожай. Досвідчені дачники розповіли, що можна посадити після помідорів на городі, щоб потім зібрати гарний врожай.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Якщо ви зібрали врожай помідорів, а ваша ділянка досі не засіяна новими культурами, настав час замислитися над тим, щоб там щось посадити. Якщо ви зробите все правильно, ви знизите ризики появи шкідників і захворювань у городніх культур.

Досвідчені дачники поділилися своїм досвідом і розповіли про те, які рослини можна сміливо садити на городі після томатів. 

Помидоры
Збір врожаю помідорів на городі. Фото: Freepik

Які рослини можна висаджувати після помідорів

На грядках, де у вас росли помідори, ви можете сміливо висаджувати цілий ряд городніх культур. Зокрема, йдеться про такі рослини, як:

  • Зелень — петрушка, цибуля, часник, кріп, салат
  • Овочі — кабачки, капуста, бобові, огірки і патисони
  • Коренеплоди — морква, буряк, редиска, коренева селера
  • Сидерати — фацелія, гірчиця, жито, озима пшениця, овес
Зелень
Врожай зелені в кошику. Фото: SiOL

Що можна посадити після томатів у теплиці

Якщо ваші помідори росли у теплиці, можете посадити там теж деякі рослини. Досвідчені дачники рекомендують посіяти у теплиці такі культури, як:

  • Зелень, яка допомагає покращити структуру ґрунту
  • Кабачки
  • Редиска
  • Капуста
  • Огірки
  • Гарбузові культури

Що можна посадити після томатів у відкритому ґрунті

Щоб відновити землю, знову наділити її азотом і витягнути корисні елементи із самих глибин ґрунту, можете посадити після томатів на городі такі рослини, як:

  • Зелень
  • Бобові культури
  • Коренеплоди

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти помідорів вважаються найкращими для посадки на городі. 

Раніше ми розповідали про те, навіщо залишати в ґрунті коріння томатів на зиму. 

Також ми повідомляли про те, як заморозити помідори на зиму, щоб вони збереглися в свіжому вигляді.

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