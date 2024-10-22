Як садити помідори без розсади на зиму — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай помідорів. Фото: Freepik

Багато дачників садять спочатку розсаду помідорів перш, ніж це робити у відкритому ґрунті, але з цим процесом треба "погратися". Якщо ви не хочете витрачати свій час на посадку томатів розсадою, дізнайтеся, як їх можна висадити безпосередньо на городі.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Де садити томати у відкритому ґрунті

Досвідчені дачники стверджують, що місце посадки помідорів залежить від того, в яких кліматичних умовах ви живете. Якщо взимку у вас тепло, ви можете сміливо садити томати безпосередньо на городі.

Врожай помідорів на городі. Фото: thegardenlines.com

Однак, місце повинно бути добре освітленим і тим, де у вас росли такі культури, як:

Капуста

Часник

Цибуля

Бобові

Гарбузові

Як садити помідори насінням

Перш, ніж садити томати, зробіть лунки завглибшки два-три сантиметри і насипте туди густо насіння. Потім присипте їх землею і в жодному разі не поливайте.

Як садити помідори цілими

Якщо ви хочете посадити томати в цілому вигляді, зробіть лунки завглибшки 15-20 сантиметрів на відстані в 15 сантиметрів і просто закопайте цілі плоди помідорів у землю. Цей спосіб підходить тим, хто не хоче витрачати багато часу на посадку цього овоча на городі.

Догляд помідорів після посадки восени

Досвідчені даники рекомендують перед настанням зимових морозів накрити грядки, де ви посадили помідори, гіллям з ялинок або сіном. Навесні, коли надворі стане тепліше, необхідно прибрати все і зробити парник, щоб томати не замерзли навесні.

Вирощування помідорів у парнику. Фото: Pinterest

Всі ці поради допоможуть вам виростити великі та соковиті помідори, якими можна буде насолоджуватися за столом.

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