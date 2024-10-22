Как сажать помидоры без рассады на зиму — советы дачникам

Человек, собирающий урожай помидоров. Фото: Freepik

Многие дачники сажают сначала рассаду помидоров прежде, чем это делать в открытом грунте, но с этим процессом нужно "поиграться". Если вы не хотите тратить свое время на посадку томатов рассадой, узнайте, как их можно высадить непосредственно на огороде.

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Где сажать томаты в открытом грунте

Опытные дачники утверждают, что место посадки помидоров зависит от того, в каких климатических условиях вы живете. Если зимой у вас тепло, вы можете смело сажать помидоры непосредственно на огороде.

Урожай помидоров на огороде. Фото: thegardenlines.com

Однако, место должно быть хорошо освещенным и тем, где у вас росли такие культуры, как:

Капуста

Чеснок

Лук

Бобовые

Тыквенные

Как сажать помидоры семенами

Прежде, чем сажать томаты, сделайте лунки глубиной два-три сантиметра и насыпьте туда густо семена. Затем присыпьте их землей и ни в коем случае не поливайте.

Как сажать помидоры целыми

Если вы хотите посадить томаты в целом виде, сделайте лунки глубиной 15-20 сантиметров на расстоянии 15 сантиметров и просто закопайте целые плоды помидоров в землю. Этот способ подходит тем, кто не хочет тратить много времени на посадку этого овоща на огороде.

Уход за помидорами после посадки осенью

Опытные данники рекомендуют перед наступлением зимних морозов накрыть грядки, где вы посадили помидоры, ветками с елок или сеном. Весной, когда на улице станет теплее, необходимо убрать все и сделать парник, чтобы томаты не замерзли весной.

Выращивание помидоров в парнике. Фото: Pinterest

Все эти советы помогут вам вырастить большие и сочные помидоры, которыми можно будет наслаждаться за столом.

Напомним, мы писали о том, какие растения лучше сажать на огороде после помидоров.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно замораживать помидоры на зимний период.

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