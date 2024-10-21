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Виростуть великими і м'ясистими — які сорти помідорів найкращі

21 жовтня 2024 21:48
Христина Кучугурна - Редактор
Які сорти помідорів найкращі в Україні — що посадити на городі
Людина, яка тримає врожай помідорів. Фото: MSN
Христина Кучугурна - Редактор

Овочі з власного городу — це завжди справжня насолода, адже ви точно знаєте, як саме відбувався процес їхнього вирощування. Наприклад, щоб виростити смачні та соковиті помідори на своїй дачі, необхідно знати, який сорт краще обрати.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Монгольський карлик 

Цей ранній сорт не потребує особливого догляду, пасинкування і підв’язування. Плоди смачні, великі та м'ясисті, а ростуть вони на кущі. Однак, через те, що ці рослини кущисті, їх краще садити на великій дистанції одна від одної.

Помидоры
Великий врожай помідорів у ящику. Фото: Pixabay

Де-барао царський 

Цей середньостиглий сорт здатний приживитися навіть на збіднілому ґрунті. Плоди цього сорту виростають великими, смачними і гарної форми, а ще їх можна закривати в банках. Унікальністю цього сорту є той факт, що помідори з нього бувають такими кольорами, як:

  • Червоні
  • Чорні
  • Жовті
  • Рожеві

Цукровий бізон

Плоди цього сорту можна збирати достатньо рано, а ще він дає великий врожай, не потребує особливого догляду, витримує захворювання і зміну температури. Помідори сорту рожеві, м’ясисті, цукрові та мають неймовірний запах. 

Чорний Китай

Помідори цього сорту дуже смачні та віддають фруктами, витримують захворювання і не потребують особливого догляду. А ще стебло таких рослин міцне і високо росте, тому його необхідно підв’язувати під час вирощування.

Урожай помидоров
Маленькі помідори в руках. Фото: Freepik

Орлине серце

Ранній сорт дає великий врожай, а його плоди за формою нагадують серце і мають рожеве забарвлення. До того ж, плоди цього сорту витримують посуху і захворювання, але можуть замерзнути взимку.

Зінуля

Скоростиглий ранній сорт рожевого кольору дає стабільно великий врожай, витримує зміну температур, вплив шкідників і різні захворювання. Цей сорт користується великою популярністю серед дачників з досвідом через те, що його плоди виростають великими і неймовірно солодкими.

Медовий спас 

Плоди цього середньостиглого сорту виростають жовтими, великими і з карамельним смаком. Ще він витримує хвороби і не потребує особливого догляду. Кущі виростають маленькими, але їх варто підв’язувати.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно треба садити помідори напередодні зими. 

Раніше ми розповідали про те, як можна змусити помідори на городі достигати. 

Також ми повідомляли про те, для чого треба залишати коріння помідорів у ґрунті на зиму.

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