Какие сорта помидоров самые лучшие в Украине — что посадить на огороде

Человек, держащий урожай помидоров. Фото: MSN

Овощи из собственного огорода — это всегда настоящее наслаждение, ведь вы точно знаете, как именно происходил процесс их выращивания. К примеру, чтобы вырастить вкусные и сочные помидоры на своей даче, необходимо знать, какой сорт лучше выбрать.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Монгольский карлик

Этот ранний сорт не требует особого ухода, пасынкования и подвязки. Плоды вкусные, крупные и мясистые, а растут они на кусте. Однако, из-за того, что эти растения кустистые, их лучше сажать на большой дистанции друг от друга.

Большой урожай помидоров в ящике. Фото: Pixabay

Де-барао царский

Этот среднеспелый сорт способен приживиться даже на обедневшей почве. Плоды этого сорта вырастают крупными, вкусными и красивой формы, а еще их можно закрывать в банках. Уникальностью этого сорта является тот факт, что помидоры с него бывают такими цветами, как:

Красные

Черные

Желтые

Розовые

Сахарный бизон

Плоды этого сорта можно собирать достаточно рано, а еще он дает большой урожай, не требует особого ухода, выдерживает заболевания и изменение температуры. Помидоры сорта розовые, мясистые, сахарные и обладают невероятным запахом.

Черный Китай

Помидоры этого сорта очень вкусные и отдают фруктами, выдерживают заболевания и не нуждаются в особом уходе. А еще стебель таких растений крепкий и высоко растет, поэтому его необходимо подвязывать во время выращивания.

Маленькие помидоры в руках. Фото: Freepik

Орлиное сердце

Ранний сорт дает большой урожай, а его плоды по форме напоминают сердце и имеют розовую окраску. К тому же, плоды этого сорта выдерживают засуху и заболевания, но могут замерзнуть зимой.

Зинуля

Скороспелый ранний сорт розового цвета дает стабильно большой урожай, выдерживает изменение температур, воздействие вредителей и разные заболевания. Этот сорт пользуется большой популярностью среди дачников с опытом из-за того, что его плоды вырастают крупными и невероятно сладкими.

Медовый спас

Плоды этого среднеспелого сорта вырастают желтыми, крупными и с карамельным вкусом. Еще он выдерживает болезни и не нуждается в особом уходе. Кусты вырастают маленькими, но их следует подвязывать.

Напомним, мы писали о том, как правильно нужно сажать помидоры в преддверии зимы.

Раньше мы рассказывали о том, как можно заставить помидоры на огороде дозревать.

Также мы сообщали о том, зачем нужно оставлять корни помидоров в почве на зиму.