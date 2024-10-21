Какие сорта помидоров самые лучшие в Украине — что посадить на огороде

Вырастут большими и мясистыми — какие сорта помидоров самые лучшие
Овощи из собственного огорода — это всегда настоящее наслаждение, ведь вы точно знаете, как именно происходил процесс их выращивания. К примеру, чтобы вырастить вкусные и сочные помидоры на своей даче, необходимо знать, какой сорт лучше выбрать.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Самые лучшие сорта помидоров для посадки на огороде
Монгольский карлик
Этот ранний сорт не требует особого ухода, пасынкования и подвязки. Плоды вкусные, крупные и мясистые, а растут они на кусте. Однако, из-за того, что эти растения кустистые, их лучше сажать на большой дистанции друг от друга.
Де-барао царский
Этот среднеспелый сорт способен приживиться даже на обедневшей почве. Плоды этого сорта вырастают крупными, вкусными и красивой формы, а еще их можно закрывать в банках. Уникальностью этого сорта является тот факт, что помидоры с него бывают такими цветами, как:
- Красные
- Черные
- Желтые
- Розовые
Сахарный бизон
Плоды этого сорта можно собирать достаточно рано, а еще он дает большой урожай, не требует особого ухода, выдерживает заболевания и изменение температуры. Помидоры сорта розовые, мясистые, сахарные и обладают невероятным запахом.
Черный Китай
Помидоры этого сорта очень вкусные и отдают фруктами, выдерживают заболевания и не нуждаются в особом уходе. А еще стебель таких растений крепкий и высоко растет, поэтому его необходимо подвязывать во время выращивания.
Орлиное сердце
Ранний сорт дает большой урожай, а его плоды по форме напоминают сердце и имеют розовую окраску. К тому же, плоды этого сорта выдерживают засуху и заболевания, но могут замерзнуть зимой.
Зинуля
Скороспелый ранний сорт розового цвета дает стабильно большой урожай, выдерживает изменение температур, воздействие вредителей и разные заболевания. Этот сорт пользуется большой популярностью среди дачников с опытом из-за того, что его плоды вырастают крупными и невероятно сладкими.
Медовый спас
Плоды этого среднеспелого сорта вырастают желтыми, крупными и с карамельным вкусом. Еще он выдерживает болезни и не нуждается в особом уходе. Кусты вырастают маленькими, но их следует подвязывать.
Напомним, мы писали о том, как правильно нужно сажать помидоры в преддверии зимы.
Раньше мы рассказывали о том, как можно заставить помидоры на огороде дозревать.
Также мы сообщали о том, зачем нужно оставлять корни помидоров в почве на зиму.
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