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Какие растения можно посадить на огороде после томатов — советы

28 октября 2024 21:48
Кристина Кучугурная - Редактор
Что посадить на огороде после помидоров — советы дачникам
Сбор урожая помидоров в теплице. Фото: Seklos.lt
Кристина Кучугурная - Редактор

В вопросе выращивания того или иного овоща очень важным моментом является правильный севооборот, ведь если это проигнорировать, можно испортить урожай. Опытные дачники рассказали, что можно посадить после помидоров на огороде, чтобы потом собрать хороший урожай.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Если вы собрали урожай помидоров, а ваш участок до сих пор не усеян новыми культурами, пора задуматься над тем, чтобы там что-то посадить. Если вы сделаете все правильно, вы снизите риски появления вредителей и заболеваний у огородных культур.

Опытные дачники поделились своим опытом и рассказали о том, какие растения можно смело сажать на огороде после томатов.

Помидоры
Сбор урожая помидоров на огороде. Фото: Freepik

Какие растения можно высаживать после помидоров

На грядках, где у вас росли помидоры, вы можете смело высаживать целый ряд огородных культур. В частности, речь идет о таких растениях, как:

  • Зелень — петрушка, лук, чеснок, укроп, салат
  • Овощи — кабачки, капуста, бобовые, огурцы и патиссоны
  • Корнеплоды — морковь, свекла, редис, корневой сельдерей
  • Сидераты — фацелия, горчица, рожь, озимая пшеница, овес
Зелень
Урожай зелени в корзине. Фото: SiOL

Что можно посадить после томатов в теплице

Если ваши помидоры росли в теплице, можете посадить там некоторые растения. Опытные дачники рекомендуют посеять в теплице такие культуры, как:

  • Зелень, которая помогает улучшить структуру почвы
  • Кабачки
  • Редис
  • Капуста
  • Огурцы
  • Тыквенные культуры

Что можно посадить после томатов в открытом грунте

Чтобы восстановить землю, снова наделить ее азотом и вытащить полезные элементы из самых глубин почвы, можете посадить после томатов на огороде такие растения, как:

  • Зелень
  • Бобовые культуры
  • Корнеплоды

Напомним, мы писали о том, какие сорта помидоров считаются самыми лучшими для посадки на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, зачем оставлять в почве корни томатов на зиму.

Также мы сообщали о том, как заморозить помидоры на зиму, чтобы они сохранились в свежем виде.

растения советы помидоры огород томат овощи

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