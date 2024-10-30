Что посадить на огороде зимой — какие растения выдерживают морозы

Человек, собирающий урожай моркови на огороде. Фото: Backyard Boss

Если вы думаете, что зимой все огородные и садовые работы прекращаются, то вы ошибаетесь, ведь существует целый ряд растений, которые можно сажать в холодное время года. Опытные дачники рассказали, какие культуры можно посадить на своем участке в зимний сезон.

Об этом сообщает Gardening Know How.

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Лиственная зелень и корнеплоды

Дачники с опытом говорят, что зимой на своем огороде можно посадить листовую зелень и корнеплоды, но не помидоры с кабачками. Дело в том, что им нужно много тепла и солнечного света, поэтому их категорически нельзя сажать в холода.

Урожай кабачков на огороде. Фото: Pinterest

Листья

Некоторые виды листьев способны выдерживать морозы и хорошо себя чувствуют в условиях низких температур, поэтому их можно сажать зимой. Речь идет о таких видах листьев, как:

Руккола

Петрушка

Азиатская зелень

Шпинат

Монгольд

Что касается салата, то он, хоть и не такой устойчивый к морозам, но вкуснее, если его посадить тогда, когда на улице холодно.

Выращивание рукколы на огороде. Фото: Pinterest

Капуста

Опытные дачники отмечают, что капуста кали выдерживает даже очень низкие температуры. Также среди видов капусты есть те, которые могут выращиваться в холодное время года. Речь идет о таких видах капусты, как:

Брокколи

Белокочанная капуста

Брюссельская капуста

Большой урожай капусты в теплице. Фото: Pinterest

Какие еще овощи выдерживают холода

Зимой можно также смело сажать такие корнеплоды, как:

Свекла

Пастернак

Морковь

Репа

Дело в том, что эти овощи выдерживают низкие температуры и вырастают более вкусными, если их посадить зимой. Тогда растения тратят больше энергии на рост корней и накапливают необходимый сахар для того, чтобы защищать себя от морозов.

Напомним, мы писали о том, что можно посадить на огороде после сбора урожая помидоров.

Раньше мы рассказывали о том, как можно сохранить собранный урожай свеклы зимой.

Также мы сообщали о том, что посадить на огороде, чтобы защитить его от клещей.