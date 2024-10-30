Что посадить на огороде зимой — какие растения выдерживают морозы

Какие растения выдерживают холода — что посадить на огороде зимой
Если вы думаете, что зимой все огородные и садовые работы прекращаются, то вы ошибаетесь, ведь существует целый ряд растений, которые можно сажать в холодное время года. Опытные дачники рассказали, какие культуры можно посадить на своем участке в зимний сезон.
Об этом сообщает Gardening Know How.
Овощи, которые можно выращивать в зимний период
Лиственная зелень и корнеплоды
Дачники с опытом говорят, что зимой на своем огороде можно посадить листовую зелень и корнеплоды, но не помидоры с кабачками. Дело в том, что им нужно много тепла и солнечного света, поэтому их категорически нельзя сажать в холода.
Листья
Некоторые виды листьев способны выдерживать морозы и хорошо себя чувствуют в условиях низких температур, поэтому их можно сажать зимой. Речь идет о таких видах листьев, как:
- Руккола
- Петрушка
- Азиатская зелень
- Шпинат
- Монгольд
Что касается салата, то он, хоть и не такой устойчивый к морозам, но вкуснее, если его посадить тогда, когда на улице холодно.
Капуста
Опытные дачники отмечают, что капуста кали выдерживает даже очень низкие температуры. Также среди видов капусты есть те, которые могут выращиваться в холодное время года. Речь идет о таких видах капусты, как:
- Брокколи
- Белокочанная капуста
- Брюссельская капуста
Какие еще овощи выдерживают холода
Зимой можно также смело сажать такие корнеплоды, как:
- Свекла
- Пастернак
- Морковь
- Репа
Дело в том, что эти овощи выдерживают низкие температуры и вырастают более вкусными, если их посадить зимой. Тогда растения тратят больше энергии на рост корней и накапливают необходимый сахар для того, чтобы защищать себя от морозов.
Напомним, мы писали о том, что можно посадить на огороде после сбора урожая помидоров.
Раньше мы рассказывали о том, как можно сохранить собранный урожай свеклы зимой.
Также мы сообщали о том, что посадить на огороде, чтобы защитить его от клещей.
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