Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Какие растения выдерживают холода — что посадить на огороде зимой arrow

Какие растения выдерживают холода — что посадить на огороде зимой

30 октября 2024 15:20
Кристина Кучугурная - Редактор
Что посадить на огороде зимой — какие растения выдерживают морозы
Человек, собирающий урожай моркови на огороде. Фото: Backyard Boss
Кристина Кучугурная - Редактор

Если вы думаете, что зимой все огородные и садовые работы прекращаются, то вы ошибаетесь, ведь существует целый ряд растений, которые можно сажать в холодное время года. Опытные дачники рассказали, какие культуры можно посадить на своем участке в зимний сезон.

Об этом сообщает Gardening Know How.

Читайте также:

Овощи, которые можно выращивать в зимний период

Лиственная зелень и корнеплоды

Дачники с опытом говорят, что зимой на своем огороде можно посадить листовую зелень и корнеплоды, но не помидоры с кабачками. Дело в том, что им нужно много тепла и солнечного света, поэтому их категорически нельзя сажать в холода.

Кабачки
Урожай кабачков на огороде. Фото: Pinterest

Листья

Некоторые виды листьев способны выдерживать морозы и хорошо себя чувствуют в условиях низких температур, поэтому их можно сажать зимой. Речь идет о таких видах листьев, как:

  • Руккола
  • Петрушка
  • Азиатская зелень
  • Шпинат
  • Монгольд

Что касается салата, то он, хоть и не такой устойчивый к морозам, но вкуснее, если его посадить тогда, когда на улице холодно.

Руккола
Выращивание рукколы на огороде. Фото: Pinterest

Капуста

Опытные дачники отмечают, что капуста кали выдерживает даже очень низкие температуры. Также среди видов капусты есть те, которые могут выращиваться в холодное время года. Речь идет о таких видах капусты, как:

  • Брокколи
  • Белокочанная капуста
  • Брюссельская капуста
Капуста
Большой урожай капусты в теплице. Фото: Pinterest

Какие еще овощи выдерживают холода

Зимой можно также смело сажать такие корнеплоды, как:

  • Свекла
  • Пастернак
  • Морковь
  • Репа

Дело в том, что эти овощи выдерживают низкие температуры и вырастают более вкусными, если их посадить зимой. Тогда растения тратят больше энергии на рост корней и накапливают необходимый сахар для того, чтобы защищать себя от морозов.

Напомним, мы писали о том, что можно посадить на огороде после сбора урожая помидоров.

Раньше мы рассказывали о том, как можно сохранить собранный урожай свеклы зимой.

Также мы сообщали о том, что посадить на огороде, чтобы защитить его от клещей.

растения советы огород зима овощи

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:51 Театр во Львове борется за два этажа — что говорят в горсовете

18:51 СБУ выкрыла 12 лиц, которые в соцсетях хотели сорвать мобилизацию

18:25 В Офисе президента отреагировали на слухи о переговорах с Россией

18:21 Полесье благодаря Гуцуляку выбило Кривбасс из Кубка Украины

18:21 В портах Дуная критически снизился грузопоток — причина

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

18:15 Синегубов объяснил, что будет с поврежденным зданием Госпрома

18:02 Зеленский назвал основные цели визита на Закарпатье — видео

17:59 В Харькове резко испортится погода — какой прогноз на завтра

Text

17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

17:39 Китчевая имперщина — активистов возмутил одесский фуникулер

18:51 Театр во Львове борется за два этажа — что говорят в горсовете

18:51 СБУ выкрыла 12 лиц, которые в соцсетях хотели сорвать мобилизацию

18:25 В Офисе президента отреагировали на слухи о переговорах с Россией

18:21 Полесье благодаря Гуцуляку выбило Кривбасс из Кубка Украины

18:21 В портах Дуная критически снизился грузопоток — причина

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

18:15 Синегубов объяснил, что будет с поврежденным зданием Госпрома

18:02 Зеленский назвал основные цели визита на Закарпатье — видео

17:59 В Харькове резко испортится погода — какой прогноз на завтра

17:39 Китчевая имперщина — активистов возмутил одесский фуникулер

17:36 В Укргидрометцентре спрогнозировали, где завтра пройдут дожди

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

Text

17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

Text

13:00 Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

Text

12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

Text

12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

Text

08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2024
Text

22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

Text

20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

Text

19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

Text

19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы