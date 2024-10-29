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Як садити цибулю, щоб збільшити врожай втричі — китайський метод

29 жовтня 2024 22:44
Христина Кучугурна - Редактор
Як збільшити врожай цибулі — як її садити за китайським методом
Людина, яка садить цибулю на городі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Серед українських дачників дедалі популярнішим методом посадки цибулі є китайський, адже він вважається одним з найефективніших. Якщо ви хочете отримати втричі більше врожаю цього овоча, дізнайтеся, як його садити за китайським способом.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Що таке китайський метод посадки цибулі

Китайський метод висаджування овоча полягає у тому, щоб робити це не у звичайні грядки, а на греблі заввишки десь 15-20 сантиметрів. Це покращує аерацію ґрунту, не дає воді застоюватися, наділяє кореневу систему цибулі необхідною кількістю кисню і захищає її від надлишку вологи.

Ще одним головним елементом цього методу є ретельне проріджування посадки, але між рослинами необхідно відступати, щонайменше, 25-30 сантиметрів. Так кожна рослина отримує достатньо місця, щоб її бульби могли спокійно рости і формуватися.

Лук
Процес посадки цибулі на городі. Фото: Pinterest

Як садити цибулю китайським методом

Садити овоч за цим способом необхідно вже після того, як він виріс у розсаднику або парнику. Так рослини можуть вкорінюватися в оптимальних умовах, а дачники можуть спокійно переносити їх у відкритий ґрунт.

Перш ніж висаджувати цибулю, необхідно підживити ґрунт, де ви її будете садити. Дачники з досвідом рекомендують робити це добривами, які змусять цибулю активно рости і ставати міцною. Йдеться про такі види добрив, як:

  • Мінеральні добрива
  • Компост
Полив лука
Процес поливу цибулі на городі. Фото: Pinterest

Чим корисний китайський метод посадки цибулі

Такий метод висаджування популярного овоча буде доволі ефективним, адже завдяки ньому цибуля виросте не тільки великою, а й стійкою до різних шкідників і хвороб. До того ж за смаком овоч буде більш виразним і солодким.

Нагадаємо, ми писали про те, в чому варто замочити цибулю перед посадкою на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як можна виростити зелену цибулю на своєму підвіконні. 

Також ми повідомляли про те, що слід додати в лунки на городі перед посадкою цибулі.

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