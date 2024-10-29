Як збільшити врожай цибулі — як її садити за китайським методом

Як садити цибулю, щоб збільшити врожай втричі — китайський метод
Серед українських дачників дедалі популярнішим методом посадки цибулі є китайський, адже він вважається одним з найефективніших. Якщо ви хочете отримати втричі більше врожаю цього овоча, дізнайтеся, як його садити за китайським способом.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Що таке китайський метод посадки цибулі
Китайський метод висаджування овоча полягає у тому, щоб робити це не у звичайні грядки, а на греблі заввишки десь 15-20 сантиметрів. Це покращує аерацію ґрунту, не дає воді застоюватися, наділяє кореневу систему цибулі необхідною кількістю кисню і захищає її від надлишку вологи.
Ще одним головним елементом цього методу є ретельне проріджування посадки, але між рослинами необхідно відступати, щонайменше, 25-30 сантиметрів. Так кожна рослина отримує достатньо місця, щоб її бульби могли спокійно рости і формуватися.
Як садити цибулю китайським методом
Садити овоч за цим способом необхідно вже після того, як він виріс у розсаднику або парнику. Так рослини можуть вкорінюватися в оптимальних умовах, а дачники можуть спокійно переносити їх у відкритий ґрунт.
Перш ніж висаджувати цибулю, необхідно підживити ґрунт, де ви її будете садити. Дачники з досвідом рекомендують робити це добривами, які змусять цибулю активно рости і ставати міцною. Йдеться про такі види добрив, як:
- Мінеральні добрива
- Компост
Чим корисний китайський метод посадки цибулі
Такий метод висаджування популярного овоча буде доволі ефективним, адже завдяки ньому цибуля виросте не тільки великою, а й стійкою до різних шкідників і хвороб. До того ж за смаком овоч буде більш виразним і солодким.
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