Как увеличить урожай лука — как его сажать по китайскому методу

Человек, садящий лук на огороде. Фото: Pinterest

Среди украинских дачников все более популярным методом посадки лука является китайский, ведь он считается одним из самых эффективных. Если вы хотите получить в три раза больше урожая этого овоща, узнайте, как его сажать по китайскому способу.

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Что такое китайский метод посадки лука

Китайский метод высадки овоща состоит в том, чтобы делать это не в обычные грядки, а на плотине высотой около 15-20 сантиметров. Это улучшает аэрацию почвы, не дает воде застаиваться, наделяет корневую систему лука необходимым количеством кислорода и защищает его от избытка влаги.

Еще одним главным элементом этого метода является тщательное прореживание посадки, но между растениями необходимо отступать как минимум 25-30 сантиметров. Так каждое растение получает достаточно места, чтобы его клубни могли спокойно расти и формироваться.

Процесс посадки лука на огороде. Фото: Pinterest

Как сажать лук китайским методом

Сажать овощ по этому способу необходимо уже после того, как он вырос в питомнике или парнике. Так растения могут укореняться в оптимальных условиях, а дачники могут спокойно переносить их в открытый грунт.

Прежде чем высаживать лук, необходимо подкормить почву, где вы ее будете сажать. Дачники с опытом рекомендуют делать это удобрениями, которые заставят лук активно расти и становиться крепким. Речь идет о таких видах удобрений, как:

Минеральные удобрения

Компост

Процесс полива лука на огороде. Фото: Pinterest

Чем полезен китайский метод посадки лука

Такой метод высадки популярного овоща будет достаточно эффективным, ведь благодаря нему лук вырастет не только большим, но и устойчивым к разным вредителям и болезням. К тому же по вкусу овощ будет более выразительным и сладким.

Напомним, мы писали о том, в чем следует замочить лук перед посадкой на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, как можно вырастить зеленый лук на своем подоконнике.

Также мы сообщали о том, что следует добавить в лунки на огороде перед посадкой лука.