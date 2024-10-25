Як підготувати цибулю до посадки на городі — в чому її замочити

Людина, яка садить цибулю на городі. Фото: GartenFlora

Цибуля — це овоч, який не потребує особливого догляду, тому його можна побачити чи не на кожній українській дачі. Однак, щоб отримати великий врожай міцної цибулі, необхідно підготувати її до посадки, а щоб не припуститися помилки, треба знати, як це правильно робити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Всі дачники, які мають досвід у садово-городніх справах, знають, що на цибулі-сіянці можуть з’являтися стрілки, а це псує майбутній врожай. До того ж, маленькі цибулини можуть страждати від навали різних шкідників, а цього ні в якому разі не можна допускати.

Щоб всього цього не сталося, необхідно ретельно підготувати цибулю до посадки. Щоб зробити це правильно, не витративши багато сил і фінансів, треба знати секрети досвідчених дачників, які завжди отримують гарні врожаї на городах.

Цибулини в тарілці на городі. Фото: скриншот з YouTube

Підготовка цибулі до посадки — як це правильно робити

Щоб підготувати цей овоч до посадки, приготуйте суміш з таких інгредієнтів, як:

Звичайна харчова сода — одна чайна ложка

Тепла вода 50-55 градусів — один літр

Змішайте ці інгредієнти і покладіть в готову суміш цибулю перед посадкою, залишивши її на 30 хвилин. Щойно ви це зробили, можете сміливо приступати до посадки цього популярного овоча на городі.

Заливання цибулин приготовленим розчином. Фото: скриншот з YouTube

Чим корисна така підготовка

Досвідчені дачники кажуть, що готуючи цибулю до посадки таким методом, ви допомагаєте їй правильно укорінюватися. Також завдяки такій підготовці на овочі не буде жодних непотрібних стрілок, які псують рослини, і негативного впливу шкідників, які здатні позбавити майбутнього врожаю.

Нагадаємо, ми писали про те, що варто додати в лунки при посадці цибулі на городі.

Раніше ми розповідали про те, коли садити цибулю на городі за народними методами.

Також ми повідомляли про те, які сорти цибулі варто посадити на своєму городі.