Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Зробіть це з цибулею до посадки, і врожай буде шаленим arrow

Зробіть це з цибулею до посадки, і врожай буде шаленим

25 жовтня 2024 22:51
Христина Кучугурна - Редактор
Як підготувати цибулю до посадки на городі — в чому її замочити
Людина, яка садить цибулю на городі. Фото: GartenFlora
Христина Кучугурна - Редактор

Цибуля — це овоч, який не потребує особливого догляду, тому його можна побачити чи не на кожній українській дачі. Однак, щоб отримати великий врожай міцної цибулі, необхідно підготувати її до посадки, а щоб не припуститися помилки, треба знати, як це правильно робити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Всі дачники, які мають досвід у садово-городніх справах, знають, що на цибулі-сіянці можуть з’являтися стрілки, а це псує майбутній врожай. До того ж, маленькі цибулини можуть страждати від навали різних шкідників, а цього ні в якому разі не можна допускати.

Щоб всього цього не сталося, необхідно ретельно підготувати цибулю до посадки. Щоб зробити це правильно, не витративши багато сил і фінансів, треба знати секрети досвідчених дачників, які завжди отримують гарні врожаї на городах.

Луковицы в тарелке
Цибулини в тарілці на городі. Фото: скриншот з YouTube

Підготовка цибулі до посадки — як це правильно робити

Щоб підготувати цей овоч до посадки, приготуйте суміш з таких інгредієнтів, як:

  • Звичайна харчова сода — одна чайна ложка
  • Тепла вода 50-55 градусів — один літр

Змішайте ці інгредієнти і покладіть в готову суміш цибулю перед посадкою, залишивши її на 30 хвилин. Щойно ви це зробили, можете сміливо приступати до посадки цього популярного овоча на городі. 

Луковицы
Заливання цибулин приготовленим розчином. Фото: скриншот з YouTube

Чим корисна така підготовка 

Досвідчені дачники кажуть, що готуючи цибулю до посадки таким методом, ви допомагаєте їй правильно укорінюватися. Також завдяки такій підготовці на овочі не буде жодних непотрібних стрілок, які псують рослини, і негативного впливу шкідників, які здатні позбавити майбутнього врожаю.

Нагадаємо, ми писали про те, що варто додати в лунки при посадці цибулі на городі. 

Раніше ми розповідали про те, коли садити цибулю на городі за народними методами.

Також ми повідомляли про те, які сорти цибулі варто посадити на своєму городі. 

цибуля ефективні способи народні методи поради овочі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:41 Готуйтеся до небезпеки — прогноз погоди в Харкові на вихідні

22:30 На Одещині військовий зберігав набої вдома — що вирішив суд

22:21 Наслідки влучання БпЛА у багатоповерхівку в Києві — жахливі кадри

22:00 В Києві евакуюють мешканців багатоповерхівки, в яку влучив дрон

21:43 Термін дії відстрочок спливає — коли звертатися за продовженням

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

21:40 Зеленський анонсував виплати для підтримки кожного українця

21:28 Вибух у Києві — Кличко повідомив про пожежу у багатоповерхівці

21:13 Чоловік отримав відмову у відстрочці від ТЦК та звернувся до суду

Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

21:03 На Київщині працює ППО — що відомо

22:41 Готуйтеся до небезпеки — прогноз погоди в Харкові на вихідні

22:30 На Одещині військовий зберігав набої вдома — що вирішив суд

22:21 Наслідки влучання БпЛА у багатоповерхівку в Києві — жахливі кадри

22:00 В Києві евакуюють мешканців багатоповерхівки, в яку влучив дрон

21:43 Термін дії відстрочок спливає — коли звертатися за продовженням

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

21:40 Зеленський анонсував виплати для підтримки кожного українця

21:28 Вибух у Києві — Кличко повідомив про пожежу у багатоповерхівці

21:13 Чоловік отримав відмову у відстрочці від ТЦК та звернувся до суду

21:03 На Київщині працює ППО — що відомо

20:47 Шість керівників прокуратур подали у відставку — Костін

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Text

11:25 Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні

15 жовтня 2024

09:55 Заміна "старих" доларів на "нові" — які купюри не підлягають обміну в Україні