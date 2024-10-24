Як виростити зелену цибулю на підвіконні — корисні поради

Людина, яка вирощує зелену цибулю на підвіконні. Фото: Decorexpro

Деякі господині, в яких немає власної дачної ділянки або є бажання швидко вирощувати рослини, садять собі вдома зелену цибулю. Досвідчені дачники пояснили, як можна виростити цей вид зелені просто на своєму підвіконні, щоб встигнути до Нового року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Якщо ви хочете насолодитися свіжою зеленою цибулею з власного підвіконня, у вас є така можливість встигнути зробити це перед новорічними святами. Для цього вам просто потрібно мати хороший матеріал для посадки і створити гарне місце для вирощування.

Дізнайтеся, як правильно посадити цю зелень вдома, щоб на столі на Новий рік була свіжа цибуля.

Вирощування цибулі на підвіконні. Фото: Techinfus.com

Вирощування зеленої цибулі в домашніх умовах

Як підготуватися до посадки цибулі вдома

Щоб швидше отримати врожай зеленої цибулі з підвіконня, досвідчені дачники рекомендують купити напівгострі сорти зелені. Цибулини повинні бути діаметром в чотири-п’ять сантиметрів, а місткістю для посадки можна обрати ящик.

Краще не садіть зелену цибулю в землю, адже там можуть з’явитися комахи і зайвий бруд. Для посадки дачники з досвідом рекомендують взяти тирсу різного розміру, але перед використанням краще її обробити окропом. У такому випадку можна взяти торф або вермикуліт з некислими показниками.

Матеріал для посадки цибулі. Фото: скриншот з YouTube

Як правильно садити зелену цибулю на підвіконні

Цибулини садіть на маленькій відстані одна від одної, вдавлюючи їх у вологий субстрат. Час від часу зволожуйте посадку і тримайте її в умовах температури 20-22 градусів тепла. Доступ світла і води під час вирощування є дуже важливим, якщо ви хочете вже за два тижні зібрати врожай.

Якщо ви хочете уповільнити процес вирощування зеленої цибулі, перенесіть ящик з цибулинами у прохолодне приміщення, де температура повітря становить від 15 до 17 градусів тепла.

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