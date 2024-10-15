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Як збільшити врожай цибулі за допомогою чаю — геніальний лайфхак

15 жовтня 2024 04:17
Олександра Ткачук - Редактор
Як чай допоможе збільшити врожай цибулі — перевірений лайфхак від городників
Чайна заварка для збільшення врожаю цибулі. Колаж: Новини.LIVE
Олександра Ткачук - Редактор

Чай — не тільки смачний напій, що бадьорить та зігріває. Як показала практика, він може стати ще й ефективним засобом для підвищення врожайності цибулі. Це природне, корисне, а головне дешеве добриво, яке завжди під рукою. 

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Як правильно застосовувати цей простий і доступний продукт, щоб отримати щедрий врожай цибулі, дізнавайтесь далі у нашому матеріалі. 

Як удобрити цибулю чаєм

Як розповіли досвідчені городники, які неодноразово використовували такий метод підживлення, чай необхідно випити самим, а от для цибулі використати заварку. 

Після того, як випили напій заварку не викидайте, а висушуйте та складайте в окремому мішечку. Під час посадки цибулі розмішайте чайну заварку з ґрунтом та внесіть під усі цибулини. В результаті отримаєте врожай якісного та великого овочу. 

Варто додати, що висушену чайну заварку можна також використовувати для мульчування грядок із цибулею. Це допоможе утримувати вологу в ґрунті, запобігаючи надмірному випаровуванню води.

 

Як чай допоможе збільшити врожай цибулі — перевірений лайфхак від городників
Посадка цибулі у відкритий ґрунт. Фото: depositphotos.com

Чим корисна чайна заварка для рослин 

Навіть використана чайна заварка містить корисні речовини, які можуть бути корисними для рослин:

  • залишки танінів, флавоноїдів та інших органічних сполук, які покращують структуру ґрунту;
  • азот;
  • калій;
  • залізо;
  • магній;
  • фосфор;
  • залишки антиоксидантів, які можуть допомагати у боротьбі зі шкідниками та грибковими захворюваннями.

Раніше ми розповідали про сім найкращих сортів цибулі, які порадують вас раннім щедрим та смачним урожаєм, якщо їх посадити під зиму.

Нагадаємо, ми писали, коли садити цибулю на зиму за народними прикметами, щоб виросла великою та соковитою.

Також радимо дізнатися, у чому слід замочити цибулю перед посадкою у відритий ґрунт восени. 

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