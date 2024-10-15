Як чай допоможе збільшити врожай цибулі — перевірений лайфхак від городників

Чайна заварка для збільшення врожаю цибулі. Колаж: Новини.LIVE

Чай — не тільки смачний напій, що бадьорить та зігріває. Як показала практика, він може стати ще й ефективним засобом для підвищення врожайності цибулі. Це природне, корисне, а головне дешеве добриво, яке завжди під рукою.

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Як удобрити цибулю чаєм

Як розповіли досвідчені городники, які неодноразово використовували такий метод підживлення, чай необхідно випити самим, а от для цибулі використати заварку.

Після того, як випили напій заварку не викидайте, а висушуйте та складайте в окремому мішечку. Під час посадки цибулі розмішайте чайну заварку з ґрунтом та внесіть під усі цибулини. В результаті отримаєте врожай якісного та великого овочу.

Варто додати, що висушену чайну заварку можна також використовувати для мульчування грядок із цибулею. Це допоможе утримувати вологу в ґрунті, запобігаючи надмірному випаровуванню води.

Посадка цибулі у відкритий ґрунт. Фото: depositphotos.com

Чим корисна чайна заварка для рослин

Навіть використана чайна заварка містить корисні речовини, які можуть бути корисними для рослин:

залишки танінів, флавоноїдів та інших органічних сполук, які покращують структуру ґрунту;

азот;

калій;

залізо;

магній;

фосфор;

залишки антиоксидантів, які можуть допомагати у боротьбі зі шкідниками та грибковими захворюваннями.

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