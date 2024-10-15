Как чай поможет увеличить урожай лука — проверенный лайфхак от огородников

Чайная заварка для увеличения урожая лука. Коллаж: Новини.LIVE

Чай — не только вкусный бодрящий и согревающий напиток. Как показала практика, он может стать еще и эффективным средством для повышения урожайности лука. Это природное, полезное, а главное дешевое удобрение, которое всегда под рукой.

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Как удобрить лук чаем

Как рассказали опытные огородники, неоднократно использовавшие такой метод подкормки, чай необходимо выпить самим, а вот для лука использовать заварку.

После того как выпили напиток заварку не выбрасывайте, а высушивайте и складывайте в отдельном мешочке. При посадке лука размешайте чайную заварку с почвой и внесите под все луковицы. В результате получите урожай качественного и большого овоща.

Следует добавить, что высушенную чайную заварку можно использовать для мульчирования грядок с луком. Это поможет удерживать влагу в почве, предотвращая чрезмерное испарение воды.

Посадка лука в открытый грунт. Фото: depositphotos.com

Чем полезна чайная заварка для растений

Даже использованная чайная заварка содержит полезные вещества, которые могут быть полезны для растений:

остатки таннинов, флавоноидов и других органических соединений, улучшающих структуру почвы;

азот;

калий;

железо;

магний;

фосфор;

остатки антиоксидантов, которые могут помогать в борьбе с вредителями и грибковыми заболеваниями.

Ранее мы рассказывали о семи лучших сортах лука, которые обрадуют вас ранним щедрым и вкусным урожаем, если их посадить под зиму.

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