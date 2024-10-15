Как чай поможет увеличить урожай лука — проверенный лайфхак от огородников

Как увеличить урожай лука с помощью чая — гениальный лайфхак
Чай — не только вкусный бодрящий и согревающий напиток. Как показала практика, он может стать еще и эффективным средством для повышения урожайности лука. Это природное, полезное, а главное дешевое удобрение, которое всегда под рукой.
Как правильно использовать этот простой и доступный продукт, чтобы получить щедрый урожай лука, узнайте далее в нашем материале.
Как удобрить лук чаем
Как рассказали опытные огородники, неоднократно использовавшие такой метод подкормки, чай необходимо выпить самим, а вот для лука использовать заварку.
После того как выпили напиток заварку не выбрасывайте, а высушивайте и складывайте в отдельном мешочке. При посадке лука размешайте чайную заварку с почвой и внесите под все луковицы. В результате получите урожай качественного и большого овоща.
Следует добавить, что высушенную чайную заварку можно использовать для мульчирования грядок с луком. Это поможет удерживать влагу в почве, предотвращая чрезмерное испарение воды.
Чем полезна чайная заварка для растений
Даже использованная чайная заварка содержит полезные вещества, которые могут быть полезны для растений:
- остатки таннинов, флавоноидов и других органических соединений, улучшающих структуру почвы;
- азот;
- калий;
- железо;
- магний;
- фосфор;
- остатки антиоксидантов, которые могут помогать в борьбе с вредителями и грибковыми заболеваниями.
Ранее мы рассказывали о семи лучших сортах лука, которые обрадуют вас ранним щедрым и вкусным урожаем, если их посадить под зиму.
Напомним, мы писали, когда сажать лук на зиму по народным приметам, чтобы вырос большой и сочный.
Также советуем узнать, в чем следует замочить лук перед посадкой в отрытую почву осенью.
Читайте Новини.LIVE!