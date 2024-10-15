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Как увеличить урожай лука с помощью чая — гениальный лайфхак

15 октября 2024 04:17
Александра Ткачук - Редактор
Как чай поможет увеличить урожай лука — проверенный лайфхак от огородников
Чайная заварка для увеличения урожая лука. Коллаж: Новини.LIVE
Александра Ткачук - Редактор

Чай — не только вкусный бодрящий и согревающий напиток. Как показала практика, он может стать еще и эффективным средством для повышения урожайности лука. Это природное, полезное, а главное дешевое удобрение, которое всегда под рукой.

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Как правильно использовать этот простой и доступный продукт, чтобы получить щедрый урожай лука, узнайте далее в нашем материале.

Как удобрить лук чаем

Как рассказали опытные огородники, неоднократно использовавшие такой метод подкормки, чай необходимо выпить самим, а вот для лука использовать заварку.

После того как выпили напиток заварку не выбрасывайте, а высушивайте и складывайте в отдельном мешочке. При посадке лука размешайте чайную заварку с почвой и внесите под все луковицы. В результате получите урожай качественного и большого овоща.

Следует добавить, что высушенную чайную заварку можно использовать для мульчирования грядок с луком. Это поможет удерживать влагу в почве, предотвращая чрезмерное испарение воды.

 

Как чай поможет увеличить урожай лука – проверенный лайфхак от огородников
Посадка лука в открытый грунт. Фото: depositphotos.com

Чем полезна чайная заварка для растений

Даже использованная чайная заварка содержит полезные вещества, которые могут быть полезны для растений:

  • остатки таннинов, флавоноидов и других органических соединений, улучшающих структуру почвы;
  • азот;
  • калий;
  • железо;
  • магний;
  • фосфор;
  • остатки антиоксидантов, которые могут помогать в борьбе с вредителями и грибковыми заболеваниями.

Ранее мы рассказывали о семи лучших сортах лука, которые обрадуют вас ранним щедрым и вкусным урожаем, если их посадить под зиму.

Напомним, мы писали, когда сажать лук на зиму по народным приметам, чтобы вырос большой и сочный.

Также советуем узнать, в чем следует замочить лук перед посадкой в отрытую почву осенью.

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