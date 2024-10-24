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На Новый год будет свежий зеленый лук — как его можно вырастить на подоконнике

24 октября 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как вырастить зеленый лук на подоконнике — полезные советы
Человек, выращивающий зеленый лук на подоконнике. Фото: Decorexpro
Кристина Кучугурная - Редактор

Некоторые хозяйки, у которых нет собственного дачного участка или есть желание быстро выращивать растения, сажают себе дома зеленый лук. Опытные дачники объяснили, как можно вырастить этот вид зелени прямо на своем подоконнике, чтобы успеть к Новому году.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Если вы хотите насладиться свежим зеленым луком из собственного подоконника, у вас есть возможность успеть сделать это перед новогодними праздниками. Для этого вам просто нужно иметь хороший материал для посадки и создать хорошее место для выращивания.

Узнайте, как правильно посадить эту зелень дома, чтобы на столе на Новый год был свежий лук.

Лук на окне
Выращивание лука на подоконнике. Фото: Techinfus.com

Выращивание зеленого лука в домашних условиях

Как подготовиться к посадке лука на дому

Чтобы побыстрее получить урожай зеленого лука с подоконника, опытные дачники рекомендуют купить полуострые сорта зелени. Луковицы должны быть диаметром в четыре-пять сантиметров, а емкостью для посадки можно выбрать ящик.

Лучше не сажайте зеленый лук в землю, ведь там могут появиться насекомые и лишняя грязь. Для посадки дачники с опытом рекомендуют взять опилки разного размера, но перед использованием лучше их обработать кипятком. В таком случае можно взять торф или вермикулит с некислыми показателями.

Посадочный материал
Материал для посадки лука. Фото: скриншот с YouTube

Как правильно сажать зеленый лук на подоконнике

Луковицы сажайте на маленьком расстоянии друг от друга, вдавливая их во влажный субстрат. Время от времени увлажняйте посадку и удерживайте ее в условиях температуры 20-22 градусов тепла. Доступ света и воды во время выращивания очень важен, если вы хотите уже через две недели собрать урожай.

Если вы хотите замедлить выращивание зеленого лука, перенесите ящик с луковицами в прохладное помещение, где температура воздуха составляет от 15 до 17 градусов тепла.

Напомним, мы писали о том, в чем следует замочить лук перед посадкой.

Раньше мы рассказывали о том, как можно увеличить урожай лука с помощью чая.

Также мы сообщали о том, что добавить в лунки при посадке лука, чтобы увеличить урожай.

лук зелень советы огород зеленый лук

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